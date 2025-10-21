MediaMarkt & Saturn kündigen neue „MwSt. geschenkt“-Aktion an – Bis zu 16 % Rabatt für Mitglieder

Die beliebte „Mehrwertsteuer geschenkt“-Aktion kehrt zurück! MediaMarkt und Saturn haben bestätigt, dass in Kürze wieder eine neue Rabattkampagne für ihre Mitglieder startet. Kundinnen und Kunden mit einem myMediaMarkt– oder mySaturn-Konto können sich dabei erneut auf einen Preisnachlass in Höhe der Mehrwertsteuer freuen, also rund 16 % Ersparnis auf viele Produkte im Online-Shop und in den Märkten.

So funktioniert die Aktion

Der bekannte Mechanismus bleibt bestehen: Wer beim Einkauf als myMediaMarkt- oder mySaturn-Mitglied eingeloggt ist (bzw. im Markt seine Mitgliedskarte vorzeigt), erhält auf teilnehmende Produkte automatisch einen Rabatt in Höhe des Mehrwertsteueranteils. Dieser wird direkt im Warenkorb oder an der Kasse abgezogen – kein zusätzlicher Code nötig.

Die Aktion gilt ausschließlich für registrierte Mitglieder und umfasst zahlreiche Technik-, Gaming- und Haushaltsartikel, die zum Start der Kampagne mit einem entsprechenden Hinweis versehen werden.

Wann startet die „MwSt. geschenkt“-Aktion?

Die Rabattaktion startet am Donnerstagabend, den 23. Oktober, und läuft bis einschließlich Montag, den 27. Oktober 2025. Sowohl online als auch in allen teilnehmenden Märkten könnt ihr in diesem Zeitraum zahlreiche Technik-Angebote günstiger ergattern.

Der Rabatt wird dabei automatisch an der Kasse oder im Warenkorb abgezogen. Rechnerisch entspricht das einer Ersparnis von 15,966 % – also genau dem Mehrwertsteueranteil, der im Verkaufspreis enthalten ist.

Sobald die Aktion offiziell live ist, findest du alle teilnehmenden Produkte und Details direkt hier:

👉 www.mediamarkt.de/de/campaign/mwst-geschenkt

👉 www.saturn.de/de/campaign/mwst-geschenkt

Tipp für alle Sparfüchse

Wenn du noch kein Mitglied bist, kannst du dich bereits jetzt kostenlos bei myMediaMarkt oder mySaturn anmelden. So bist du pünktlich zum Start der Aktion dabei und siehst die reduzierten Preise automatisch im Warenkorb.

Diese Produkte sind besonders gefragt

Auch wenn die vollständige Angebotsliste erst zum Start verfügbar ist, dürfte die Aktion wieder eine große Auswahl an Technik umfassen – darunter:

Gaming-Hardware wie Konsolen, Headsets und Controller

wie Konsolen, Headsets und Controller Fernseher von Marken wie LG, Samsung und Philips

von Marken wie LG, Samsung und Philips Smartphones und Notebooks

Haushaltsgeräte – von Kaffeevollautomaten bis Saugrobotern

– von Kaffeevollautomaten bis Saugrobotern Zubehör wie SSDs, Router und Smart-Home-Artikel

Erfahrungsgemäß sind viele der besten Deals schnell vergriffen, also lohnt sich ein früher Blick zum Start der Aktion am Donnerstagabend.

Warum sind es rund 16 % Rabatt und nicht 19 %?

Oft wird gefragt, warum der Abzug nur etwa 15,96 % beträgt, obwohl die Mehrwertsteuer bei 19 % liegt. Die Erklärung ist einfach: Der Rabatt entspricht dem Mehrwertsteueranteil im Endpreis. Beispiel: Ein Artikel kostet 119 € inklusive 19 % MwSt. → Ohne Steuer kostet er 100 €. Das ergibt einen effektiven Rabatt von 15,966 %.

Die „Mehrwertsteuer geschenkt“-Aktion gehört zu den bekanntesten Rabattaktionen im deutschen Einzelhandel. Mit bis zu 16 % direkter Ersparnis lockt sie Jahr für Jahr Technikfans und Schnäppchenjäger gleichermaßen an. Sobald die Aktion offiziell startet, berichten wir auf PlayCentral.de natürlich über die besten Deals und Angebote.

Bleib dran – wir aktualisieren diesen Artikel, sobald die Angebote offiziell online sind! 🔔

👉 Zur Aktionsseite bei MediaMarkt

👉 Zur Aktionsseite bei Saturn