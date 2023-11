Call of Duty: Modern Warfare 3 kommt zum Release im Bundle mit der PlayStation 5

Nach einer ausgedehnten Beta-Testphase im Oktober, steht Call of Duty: Modern Warfare 3 nun in den Startlöchern und wird zum Release in Bundle-Form angeboten.

In wenigen Tagen, nämlich am 10. November 2023, erscheint „Call of Duty: Modern Warfare 3“ für PS 4 & 5, Xbox One & Series X/S sowie für den PC. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, kann der Ego-Shooter gleich in Kombination mit einer neuen Konsole erworben werden.

Bundle-Inhalte und PlayStation-Exclusive

Logischerweise enthält das Bundle neben dem physischen Game auch eine PS5 inklusive DualSense Wireless-Controller, sowie sämtlichem Zubehör. Zum Angebot gehören aber auch einige Features. So gibt es exklusiv für PlayStation das Lockpick Operator-Packet. Zu den Bonusinhalten gehören weiterhin:

16 modernisierte Multiplayer-Karten (aus dem ursprünglichen MW2 von 2009)

von 2009) 12 neue 6-gegen-6-Core-Karten

neue Ground War-Karten

Rückkehr des Kriegsmodus

neue Treyarch-Geschichte & Missionen zu Modern Warfare Zombies

Gespielt werden kann allein oder im Team, wobei für den Online-Multiplayer natürlich eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich ist.

Early Acces & Preload zum MW3-Reboot

Wer schon jetzt mit der Singleplayer-Kampagne loslegen will, hat, dank Early Access, bereits seit dem 2. November die Möglichkeit dazu. Außerdem startet heute um 17 Uhr der Preload für den Multiplayer- und Zombie-Modus.

Das gute am Early Access: Auch wenn bis zum offiziellen Release noch kein Multiplayer spielbar ist, so könnt ihr euch während der Kampagne dahingehend schon einige Belohnungen sichern.

Verwirrung und Kritik zu Call of Duty: Modern Warfare 3

Es ist nicht der erste Call of Duty-Teil, der zusammen mit einer Konsole angeboten wird. Doch fragt man sich beim neuen MW3, ob die Verantwortlichen das Game so attraktiver machen wollen. Die bisherigen Wertungen fallen nämlich überwiegend negativ aus.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Nicht nur, dass bezüglich der Namensgebung reichlich Verwirrung herrscht – vor allem die Storyline von MW3 steht in der Kritik. Und damit ist der kommende Teil gemeint und nicht das „Call of Duty: Modern Warfare 3“ von 2011, das nun jedoch auch Negativkommentare einstecken muss.

Nun sollte sich jede*r ein eigenes Bild von der Materie machen. Zumal nicht nur Sony, sondern auch Microsoft mit attraktiven Kombi-Angeboten wirbt. Im schlimmsten Fall ziert zumindest eine brandneue Konsole die Unterhaltungsecke.