The Quarry: Leitfaden aller Trophäen – Alle Erfolge für die Platin-Trophy

In diesem Guide-Artikel erklären wir euch, welche Aufgaben ihr erfüllen müsst, um das Horror-Adventure The Quarry zu 100 Prozent durchzuspielen. Außerdem liefern wir euch die komplette Trophäenliste mit allen Achievements zu „The Quarry“ samt nützlichen Tipps und Tricks.

The Quarry: Die komplette Trophäenliste zum Horror-Adventure

Insgesamt gibt es in „The Quarry“ 41 Trophäen, die ihr freischalten müsst, um das Spiel zu 100 Prozent abzuschließen. Habt ihr alle 40 Trophäen errungen erhaltet ihr schließlich die Platin-Trophy. Die Aufteilung der PS5-Trophäen lautet wie folgt:

1x Platin

4x Gold

7x Silber

29x Bronze

Wie schwer ist The Quarry–Platin? Möchtet ihr für „The Quarry“ Platin erhalten, müsst ihr das Horror-Adventure mehrfach durchspielen und dabei rund 30 bis 40 Stunden investieren. Unter anderem wird von euch verlangt, dass alle Figuren überleben beziehungsweise das genaue Gegenteil. Zusätzlich gibt es verschiedene Herausforderungen, wer überleben und wer sterben muss. Entsprechend wird von euch verlangt, dass ihr die verschiedenen Entscheidungen sowie die jeweiligen Konsequenzen genauestens kennt. Schließlich gilt es alle Tarotkarten, Hinweise und Beweise zu finden, was ebenfalls einiges an Zeit kostet.

Die genauen Aufgaben haben wir euch unterhalb dieser Zeilen aufgelistet.

The Quarry: Die Platin-Trophäe

Alle Trophäen für „The Quarry“ auf der PS4 und PS5 haben wir euch im Folgenden aufgelistet:

Was dich nicht umbringt … – Alle Trophäen erlangt!

Gold-Trophäen

Harte Nacht – Alle am Leben gehalten

– Alle am Leben gehalten Hackett’s Quarry-Massaker – Alle getötet

– Alle getötet Die Überlebende – Kaitlyn hat als Einzige überlebt

– Kaitlyn hat als Einzige überlebt Der weiße Wolf – Silas getötet

Silber-Trophäen

Der Überlebende – Ryan hat als Einziger überlebt

– Ryan hat als Einziger überlebt Familiensache – Alle Hacketts getötet

– Alle Hacketts getötet Blutpakt – Alle Charaktere infiziert

– Alle Charaktere infiziert Peanut Butter Butterpops! – In keinem Kampf daneben getroffen

– In keinem Kampf daneben getroffen Alleingang – Elizas Hilfe abgelehnt

– Elizas Hilfe abgelehnt Detektivarbeit – Alle Hinweise gesammelt

– Alle Hinweise gesammelt Verschwörungstheoretiker:in – Alle Beweise gesammelt

Bronze-Trophäen

Prolog – Den Prolog abgeschlossen

– Den Prolog abgeschlossen Kapitel 1 – Kapitel 1 abgeschlossen

– Kapitel 1 abgeschlossen Kapitel 2 – Kapitel 2 abgeschlossen

– Kapitel 2 abgeschlossen Kapitel 3 – Kapitel 3 abgeschlossen

– Kapitel 3 abgeschlossen Kapitel 4 – Kapitel 4 abgeschlossen

– Kapitel 4 abgeschlossen Kapitel 5 – Kapitel 5 abgeschlossen

– Kapitel 5 abgeschlossen Kapitel 6 – Kapitel 6 abgeschlossen

– Kapitel 6 abgeschlossen Kapitel 7 – Kapitel 7 abgeschlossen

– Kapitel 7 abgeschlossen Kapitel 8 – Kapitel 8 abgeschlossen

– Kapitel 8 abgeschlossen Kapitel 9 – Kapitel 9 abgeschlossen

– Kapitel 9 abgeschlossen Kapitel 10 – Kapitel 10 abgeschlossen

– Kapitel 10 abgeschlossen Epilog – Den Epilog miterlebt

– Den Epilog miterlebt In letzter Sekunde – Auf dem schnellsten Weg zu Nick gelangt

– Auf dem schnellsten Weg zu Nick gelangt Ehrlich währt am längsten – Jacob hat Emma die Wahrheit gesagt

– Jacob hat Emma die Wahrheit gesagt Beziehungskrise – Nick hat Abi getötet

– Nick hat Abi getötet Wären sie doch zum Motel gefahren – Laura und Max wieder vereint

– Laura und Max wieder vereint Über dem Gesetz – Travis und Laura haben der Zusammenarbeit zugestimmt

– Travis und Laura haben der Zusammenarbeit zugestimmt Gegenseitige Zerstörung – Laura und Travis haben sich gegenseitig getötet

– Laura und Travis haben sich gegenseitig getötet Nur eine Fleischwunde – Eine:n Freund:in vor der Infektion bewahrt

– Eine:n Freund:in vor der Infektion bewahrt Aderlass – Den Biss eines Werwolfs angenommen

– Den Biss eines Werwolfs angenommen Bizarr oder banal – Den Podcast angehört

– Den Podcast angehört Reaktionsschnell – 15 Unterbrechungen aktiviert

– 15 Unterbrechungen aktiviert Atemberaubend! – 5 Luftanhalten-Events geschafft

– 5 Luftanhalten-Events geschafft Volles Deck – Alle Tarotkarten gefunden

– Alle Tarotkarten gefunden Gefahr erkannt, Gefahr gebannt – Tarotkarten gelegt bekommen

– Tarotkarten gelegt bekommen Alles ergibt Sinn – Einen passenden Hinweis gefunden

– Einen passenden Hinweis gefunden Was ist das? – Ersten Hinweis gesammelt

– Ersten Hinweis gesammelt Die Wahrheit ist da draußen – Ersten Beweis gesammelt

– Ersten Beweis gesammelt Film ab – Ein Spiel im Filmmodus gestartet

„The Quarry“ ist am 10. Juni 2022 für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.