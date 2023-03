Hogwarts Legacy: Grenzt die Platin-Trophäe an Zauberei?

Wer die ganze Magie von Hogwarts Legacy vollends ausschöpfen möchte wird viele Stunden in der Open World unterwegs sein. Ein Fakt, der es Trophäenjägern nicht gerade leicht macht, die begehrte Platin-Trophäe zu ergattern.

Ganze 46 Achievements gilt es in dem Action-Rollenspiel freizuschalten. Das klingt erstmal nicht viel, ist auf den zweiten Blick jedoch mit einigen Umständen verbunden. Hogwarts Legacy will erkundet werden und genau das spiegelt sich auch in den Trophäen wider.

Mit dieser Trophäe dürft ihr euch brüsten

Ähnlich dem Sprichwort „Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut“, wird euch nämlich einiges an Sitzfleisch abverlangt, um die ultimative Platin-Trophy zu verdienen. Wollt ihr das digitale Achievement in eurem Besitz wissen, müsst ihr den Titel nämlich mehr als nur einmal spielen.

Grund dafür sind 4 Bronze-Auszeichnungen, die ihr nur bekommt, wenn ihr dem richtigen Haus angehört. Demzufolge solltet ihr mindestens 4 Spielstände anlegen, um jede von ihnen zu bekommen. Aber keine Sorge: Ihr müsst dafür nicht jedesmal erneut die komplette Story durchspielen.

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc./PlayCentral Bildmontage

Um welche Achievements handelt es sich genau?

Besagte Achievements erhaltet ihr, sobald ihr im Verlauf der Hauptquest – genauer gesagt Jackdaws letzte Ruhestätte – die Kartenkammer freischaltet. Der Clou hierbei ist, dass dieser Mission die exklusive Häuser-Quest vorangeht. Logisch also, dass es hier für jedes der 4 Häuser auch eine eigene Trophäe gibt:

Ein Hoch auf Toast (Slytherin)

In der Aurorenschule (Hufflepuff)

Ein Gryffindor unter Gräbern (Gryffindor)

Die weiße Eule (Ravenclaw)

Wenn euch also nach der Platin-Auszeichnung gelüstet, könnt ihr gut und gerne 12 extra Spielstunden hinzurechnen. Zur Erklärung: Wir haben etwa 3 Stunden gebraucht, um in der Handlung so weit voranzuschreiten, bis wir die exklusiven Häuser-Quests beginnen konnten. Die Dialoge haben wir dabei übersprungen.

Hogwarts Legacy ist kein Speedrun-Titel

Für die Hauptquest um Jackdaw dürft ihr – je nach Spielstil – nochmal gut 1 Stunde hinzurechnen. Es scheint nervig, die gleiche Handlung weitere Male durchzumachen aber allein für die unterschiedlichen Nebenstränge lohnt es sich. Nur so nehmt ihr wirklich alles mit, was euch das Game bietet.

Aber neben den 4 exklusiven Achievements habt ihr auch sonst ordentlich zu tun. Die Open World steckt voller Sammelgegenstände (insgesamt 603!) und Beziehungsgeschichten, die allesamt gefunden und abgeschlossen sein wollen. Erst dann bekommt ihr die ersehnte Auszeichnung und dürft euch zurecht als wahre Zauberer und Hexen bezeichnen.