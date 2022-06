Der geistige Nachfolger von Until Dawn, dem Horrorhit aus dem Hause Supermassive Games, hört auf den Namen The Quarry. Dieses Horrorspiel konfrontiert euch ebenfalls mit schrecklichen Situationen, die für eure Figuren tödlich enden können, doch ob ein Held/eine Heldin stirbt oder nicht, liegt allein bei euch.

Denn alle wichtigen Entscheidungen im Spiel werden allein von den Spieler*innen getroffen und jedes Mal, wenn ihr euch für einen Weg entschieden habt, verläuft die Geschichte ein wenig anders. Es ist also gar nicht möglich, in einem einzigen Durchlauf alles von „The Quarry“ gesehen zu haben, weswegen ihr sicherlich mehrere Durchläufe anpeilt.

Da es viele Wege zu erkunden gibt und ihr bei einer schlechten Entscheidung mit dem Tod eurer Spielfigur rechnen müsst, haben wir für euch diesen Guide zusammengestellt, in welchem wir euch alle Entscheidungen, alle Wege und alle Enden vorstellen möchten, die es in dem Survival-Horrorspiel zu entdecken gibt.

The Quarry: So schaltet ihr alle Wege und Entscheidungen frei

Unabhängig von den vier verschiedenen Enden, die ihr in diesem Horrorspiel freischalten könnt, gibt es insgesamt 15 Wege zu entdecken. Jeder davon erzählt einen bestimmten Teil der Geschichte, kann je nach eurer Entscheidung aber komplett unterschiedliche Ergebnisse liefern. Diese werden schließlich dauerhaft auf einer VHS in der Rubrik Wege abgespeichert.

Wird in The Quarry der Hinweis Weg aktualisiert angezeigt, habt ihr erneut eine solche Erinnerung freigeschaltet. Klickt im Menü auf den entsprechenden Eintrag und ihr könnt eure Entscheidung noch einmal ansehen. Dabei wird meist zwischen einer guten und einer schlechten Entscheidung unterteilt.

Welche 15 Wege es insgesamt in dem Titel von Supermassive Games gibt, verraten wir euch in der folgenden Tabelle. Es versteht sich wahrscheinlich von selbst, doch die unten aufgeführten Entscheidungen sind natürlich voll von Spoilern, wer sich die Handlung also lieber nicht im Vorfeld verraten lassen will, hört hier mit dem Lesen auf.

Weg Kapitel Entscheidung Laura & Max Prolog Laura muss sich im Sturmkeller entscheiden, ob sie Max hilft oder nicht. Über dem Gesetz Prolog Laura muss sich im Auto entscheiden, ob sie den Polizisten belügt oder nicht. Vergebliche Mühe Eins Jacob muss sich entscheiden, auf welche Weise er das Auto sabotiert. Runter in den Kaninchenbau Eins Abigail muss sich entscheiden, mit Emma in die Hütte einzubrechen. Spiel mit dem Feuer Zwei Emma muss sich entscheiden, die Feuerwerkskörper mitzunehmen. Vorsicht, Stufe! Zwei Dylan muss sich entscheiden, die Falltür in Chris’ Büro zu öffnen. Silberstückchen Drei Abi muss sich entscheiden, obh sie Nick hilft oder nicht. Wer´s findet, dem gehört´s Drei Wenn Ryan alleine durch den Wald wandert. Ablenkung Vier Wenn Jacob von dem Jäger gefunden wird, muss er sich entscheiden, ob er diesen ablenkt oder nicht. Helfende Hand Fünf Ryan muss sich entscheiden, ob er Dylans hand abtrennt oder nicht. Der weisse Wal Sieben Laura muss sich bei ihrer Flucht entscheiden, ob sie auf Trevor schießt. Teambuilding Acht Dylan und Kaitlyn müssen zum Schrottplatz gehen, um ein Fahrzeug zu finden. Verlorene Liebesmüh Zehn Ryan muss sich entscheiden, ob er Jacob aus dem Käfig befreit. Ein Pfund Fleisch Zehn Ryan muss sich entscheiden, ob es das Messer herausziehen soll. Andenken Zwei Auf dem Campingplatz muss Jacob das Armband von Emma finden

Vierzehn der aufgelisteten Wege werden automatisch freigeschaltet, sobald ihr die aufgeführten Bedingungen erfüllt habt. Lediglich bei dem Weg Andenken müsst ihr das Armband von Emma auf dem Campingplatz gefunden haben, um diese Entscheidung auf VHS zu bannen. Jedoch gibt es dabei eine weitere Bedingung.

Ihr müsst besagtes Armband nämlich unbedingt in Kapitel 2 finden. Zwar ist es möglich, das Armband auch später noch aufzulesen, doch wird es dann nicht zu der Szene kommen, die ihr für eure Sammlung braucht. Solltet ihr also alle 15 Wege in einem Durchlauf entdecken wollen, schnappt euch unbedingt rechtzeitig das Armband.

The Quarry: Alle 4 Enden im Spiel freischalten

In „The Quarry“ gibt es insgesamt 4 verschiedene Enden, die ihr für die entsprechenden Errungenschaften beziehungsweise Trophäen freischalten müsst. Um sie zu erhalten, müsst ihr das jeweilige Ende miterlebt haben, es bleibt euch also nichts anderes übrig, als den Horrortrip ganze vier Male mitzumachen.

Alle haben überlebt

Keiner hat überlebt

Nur Kaitlyn hat überlebt

Nur Ryan hat überlebt

Alle haben überlebt

Um dieses Ende in „The Quarry“ freizuschalten, müssen alle neun Charaktere, die ihr selbst steuern könnt, überlebt haben. Andere Figuren im Spiel sind für dieses Finale irrelevant, die Hacketts und ähnliche NPCs können also gerne das Zeitliche segnen, sofern es die Hauptfiguren bis zum Schluss durchgehalten haben. Was ihr für diesen Weg beachten müsst, erfahrt ihr wie folgt:

Helft stets anderen Figuren, die verletzt sind, um eure Sympathiepunkte zu erhöhen.

zu erhöhen. Brecht mit Abigail in Kapitel 1 in die Hütte ein und nehmt das Stofftier mit. Lasst es beim Verstecken jedoch in der Küche zurück , damit Kaitlyn und Nick fliehen können.

in die Hütte ein und mit. Lasst es beim Verstecken jedoch , damit Kaitlyn und Nick fliehen können. Versteckt euch mit Abigail und Emma in Kapitel 1 in dem geheimen Raum in Hacketts Büro.

in dem in Hacketts Büro. Wenn Jacob durch den Wald schleicht, dürft ihr nicht auf den Busch schießen .

. T rennt Dylans Hand in Kapitel 5 ab , damit der Fluch sich nicht ausbreiten kann.

, damit der Fluch sich nicht ausbreiten kann. Schießt in Kapitel 7 nicht auf Trevor , lasst ihn stattdessen leben.

, lasst ihn stattdessen leben. Befreit Jacob in Kapitel 10 aus dem Käfig , ohne dabei den Werwolfkäfig zu öffnen.

, ohne dabei den Werwolfkäfig zu öffnen. Zieht in Kapitel 10 nicht das Messer aus Ryan heraus , ansonsten verblutet er.

, ansonsten verblutet er. Ryan muss von Laura gebissen werden .

. Max darf nicht an das andere Ufer schwimmen, ansonsten wird er gefressen.

Keiner hat überlebt

Um dieses Ende zu erreichen, müsst ihr im Grunde nicht viel tun. Helft anderen Figuren nicht, vermeidet jede Situation, die euch Sympathiepunkte einbringen könnte, verschlaft die Quick-Time-Events und lasst euch bei jeder Gelegenheit entdecken, dann sterben die spielbaren Charaktere früher oder später wie die Fliegen.

©Supermassive Games/2K Games.

Nur Kaitlyn hat überlebt

Dieses Ende ist relativ leicht zu erreichen, jedoch müsst ihr einige Vorbereitungen treffen, damit so ziemlich jeder außer Kaitlyn ins Gras beißt. Folgt der nachfolgenden Auflistung Schritt für Schritt und ihr werdet nur eine Überlebende haben und das entsprechende Finale zu sehen bekommen.

Brecht in Kapitel 1 in die Hütte ein und holt euch dort das Kuscheltier , sagt anschließend, dass ihr ein Spiel spielen möchtet.

und holt euch dort das , sagt anschließend, dass ihr ein Spiel spielen möchtet. Nachdem Kaitlyn in Kapitel 5 den Jäger entdeckt hat, wechselt die Sicht zu Abigail, stellt das Kuscheltier nun in der Küche ab .

den Jäger entdeckt hat, wechselt die Sicht zu Abigail, stellt das Kuscheltier nun . Zeigt euch Nick gegenüber zuversichtlich und versteckt euch danach. Haltet nun den Atem an und schleicht im Anschluss davon , da Abigail ihre Tasche liegen lässt.

und versteckt euch danach. Haltet nun den Atem an und , da Abigail ihre Tasche liegen lässt. Lasst nun alle Charaktere außer Kaitlyn sterben.

sterben. Kehrt in Kapitel 10 in die Hütte zurück und versteckt euch in der Küche. Öffnet im Anschluss die Gefrierkammer und werft das Kuscheltier zur Ablenkung hinein. Schießt nun noch schnell die Tür und Kaitlyn ist die einzige Überlebende.

©Supermassive Games/2K Games.

Nur Ryan hat überlebt

Ryan ist nur sehr schwer umzubringen, ihr müsst euch also die meiste Zeit keine Sorgen um ihn machen. Egal welche Entscheidungen ihr bis zu einem gewissen Punkt trefft, sie haben keinen Einfluss auf das Leben oder Ableben von Ryan. Das Schicksal von anderen Figuren kann sich aber je nach Situation drastisch ändern.

Das erste Mal auf dem Spiel steht Ryans Leben erst in Kapitel 9, wenn er von Bobby abgestochen wurde. Entscheidet euch nun, das Messer stecken zu lassen, damit Ryan lange genug lebt, bis Laura auf den Plan tritt, lasst euch dann von ihr beißen, um auch diese Situation zu überleben. Wenn auch zu einem hohen Preis.

Am Ende von Kapitel 9 wird es dann noch einmal problematisch, wenn die Werwölfe angreifen. Stellt sicher, dass ihr mit Ryan lediglich Chris Hackett erschießt, also den Werwolf, der euch am nächsten ist, wenn die entsprechende Szene startet. Tötet Chris mit der Silbermunition und der Fluch wird von Laura und Ryan gehoben.

Ein letztes Mal bangen müsst ihr in Kapitel 10, wenn Ryan, Laury und Travis Silas begegnen. Stellt sicher, dass ihr die Waffe hebt und Silas erschießt, denn andernfalls wird er so oder so aufwachen und alle drei Charaktere töten. Jetzt müsst ihr es nur noch bis in das Finale schaffen und alle vier Enden wurden von euch freigeschaltet.