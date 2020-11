The Dark Pictures: House of Ashes – Das ist der 3. Ableger der Horror-Reihe

Am vergangenen Freitag, den 30. Oktober haben Publisher Bandai Namco und Entwickler Supermassive Games mit Little Hope die zweite Episode der Anthologie The Dark Pictures veröffentlicht. Während wir im vorherigen Ableger noch auf einem vermeintlichen Geisterschiff um unser Leben rennen mussten, führt uns „Little Hope“ in die gleichnamige verlassene Kleinstadt. Hier bekommen wir es mit Hexen, Dämonen und allerhand Teufeleien zu tun. Unseren Test dazu könnt ihr euch hier durchlesen.

Wer die rund 4-5-stündige Handlung bereits durchgespielt hatte, der erhielt einen Ausblick auf die dritte eigenständige Episode, die den Namen The Dark Pictures Anthology: House of Ashes trägt.

Worum geht es in House of Ashes?

Eine offizielle Zusammenfassung zu „House of Ashes“ gibt es von Supermassive Games derzeit zwar noch nicht, doch der Trailer gibt uns schon jetzt einige Hinweise und Details bezüglich Setting, Handlung sowie Charaktere.

Offenbar schlüpfen wir in der dritten Folge der Horror-Reihe in die Rolle einer jungen Soldatin, die gemeinsam mit weiteren Kameraden in den Untergrund des einstigen Mesopotamiens steigt. In dem Video erwähnt der Sprecher das Haus der Asche, in das laut einem sumerischen Mythos, die Seelen der Verstorbenen wanderten. Hier lebten sie von Staub, geplagt von den Dämonen der Unterwelt.

Wie schon im Trailer angedeutet, müsst ihr euch 2021 also in den Untergrund wagen und dabei wieder zwischen verschiedenen Entscheidungen wählen, um möglichst die gesamte Gruppe lebend zurück an die Oberfläche zu bringen.

The Descent – Abgrund des Grauens lässt grüßen

Uns erinnert das neue Setting ein wenig an den britischen Horror-Thriller „The Descent – Abgrund des Grauens“ aus dem Jahr 2005, in dem sechs befreundete Frauen in den amerikanischen Appalachen eine Höhlenexpedition unternehmen und dabei auf gefährliche Kreaturen stoßen, die alles andere als friedlich gestimmt sind.

Was haltet ihr von dem neuen Setting? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare.

„House of Ashes“ erscheint 2021 wahrscheinlich für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X sowie Xbox Series S.