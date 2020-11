House of Ashes als 3. Teil der Dark Pictures Anthology offiziell angekündigt

Vor einigen Tagen konnten wir durch die Endszene von Little Hope bereits einen ersten Blick auf den dritten Teil der The Dark Pictures Anthology werfen, der den Namen House of Ashes trägt. Nun haben Bandai Namco und Supermassive Games das Spiel noch einmal offiziell bestätigt und bekannt gegeben, worum es in dem neuen Horrorableger geht.

The Dark Pictures: House of Ashes erscheint 2021

Nach dem rostigen Kutter in „Man of Medan“ und dem mysteriösen Spuk in „Little Hope“ verschlägt es die Spieler in „House of Ashes“ in die arabische Wüste, genauer in einen sumerischen Tempel im Irak. Erneut werden es die Spieler mit weitreichenden Entscheidungen zu tun haben, die über Tod und Leben entscheiden. Die offizielle Beschreibung dazu lautet wie folgt:

„Nachdem sich der Konflikt dem Ende zu nähern scheint, machen sich CIA Field Operative Rachel King und eine Elite-Einheit des Militärs bereit, eine verdächtige, unterirdische Chemiewaffenfabrik im Zagros-Gebirge zu stürmen. Nachdem sie die Koordinaten erreichen, wird die Einheit von einer lokalen Patrouille aus dem Hinterhalt angegriffen. Während des Gefechts gibt der Boden aufgrund eines Erdbebens nach und beide Seiten stürzen in die Ruinen eines sumerischen Tempels. In der Dunkelheit unter der arabischen Wüste ist etwas Bösartiges erwacht. Ein Nest von antiken und unheimlichen Kreaturen haben nun neue Beute, die sie gnadenlos und brutal zur Strecke bringen können.“

Es wird also wieder ziemlich gruselig und fordert die Aktion mehrerer Akteure, die sich entweder zusammen gegen das Böse stellen können oder als Einzelkämpfer beweisen. Interessant wird, auf welcher mythischen Basis oder urbanen Legende der neue Part der Anthologie diesmal beruht.

The Dark Pictures Anthology: Die wahre Geschichte hinter dem Geisterschiff SS Ourang Medan

Little Hope: Auf dieser wahren Begebenheit basiert der neue Dark Pictures-Teil

„The Dark Pictures: House of Ashes“ soll im Jahr 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series /S, Xbox One und PC erscheinen. Behalten die Entwickler ihren jährlichen Veröffentlichungsrhythmus bei, könnte es demnach im Herbst nächsten Jahres so weit sein.