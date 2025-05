Stellar Blade kommt 2025 zum Steam Deck – PS5-Hit bald mobil erlebbar!

Das Steam Deck steht kurz vor einem bedeutenden Update, das die Gaming-Community aufhorchen lässt. Ab Juni 2025 wird eines der besten PS5-Spiele des Jahres 2024, Stellar Blade, auf dem Steam Deck verfügbar sein. Dieses Spiel, das ursprünglich am 26. April 2024 exklusiv für die PS5 veröffentlicht wurde, wird nun auch PC-Spielern zugänglich gemacht. Das Besondere daran ist, dass es nicht nur auf dem Steam Deck spielbar sein wird, sondern höchstwahrscheinlich auch als Steam Deck Verified eingestuft wird, was eine optimierte Spielerfahrung verspricht.

Was macht Stellar Blade so besonders?

Welche Merkmale zeichnen Stellar Blade aus? Entwickelt von Shift Up, einem südkoreanischen Studio, bietet Stellar Blade eine Mischung aus Action und Abenteuer in einer post-apokalyptischen Welt. Spieler schlüpfen in die Rolle von Eve, die sich gegen die mächtigen Naytibas zur Wehr setzt, um die Erde zurückzuerobern. Das Spiel besticht durch seine beeindruckenden Grafiken und ein detailreiches Kampfsystem, das präzises Timing und strategisches Denken erfordert.

Das Spiel erhielt bei seiner Veröffentlichung überwiegend positive Kritiken und wurde für seine visuelle Darstellung und das Kampfsystem gelobt. Auf Metacritic erzielte es eine Wertung von 81 Punkten, und es wurde bei den Game Awards in den Kategorien „Bestes Actionspiel“ und „Beste Musik“ nominiert.

Die Bedeutung für das Steam Deck

Warum ist die Verfügbarkeit von Stellar Blade auf dem Steam Deck wichtig? Für das Steam Deck bedeutet die Verfügbarkeit von Stellar Blade eine weitere Stärkung seiner Position als ernstzunehmende mobile Gaming-Plattform. Da das Spiel vermutlich direkt zum Start Steam Deck Verified sein wird, kannst du von einer reibungslosen Performance und einer optimierten Steuerung ausgehen.

Dieses Update zeigt auch, wie wichtig es für Entwickler ist, ihre Spiele auf so vielen Plattformen wie möglich anzubieten, um eine breite Spielerbasis zu erreichen. Das Steam Deck hat sich seit seiner Veröffentlichung im Februar 2022 als flexible und leistungsfähige Plattform etabliert, die sowohl native Linux-Spiele als auch Windows-Spiele über die Proton-Kompatibilitätsschicht unterstützt.

Ein Blick in die Zukunft

Welche weiteren Entwicklungen sind für das Steam Deck zu erwarten? Mit der wachsenden Popularität des Steam Decks ist zu erwarten, dass immer mehr Entwickler ihre Spiele für diese Plattform optimieren werden. Valve hat bereits angedeutet, dass sie an weiteren Hardware-Updates arbeiten, um die Benutzererfahrung zu verbessern.

Für Gamer bedeutet dies, dass sie sich auf eine stetig wachsende Bibliothek von Spielen freuen können, die sowohl neue als auch nostalgische Titel umfasst. Die Kombination aus moderner Technik und einer Vielzahl von Spielen macht das Steam Deck zu einer attraktiven Option für alle, die gern unterwegs spielen.

Was haltet ihr von der Ankündigung, dass Stellar Blade bald auf dem Steam Deck verfügbar sein wird? Werdet ihr das Spiel ausprobieren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!