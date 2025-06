Steam: Soulbound und Holy Clash Cards jetzt kostenlos verfügbar

Für alle Steam-Nutzer gibt es aktuell eine spannende Gelegenheit, zwei Spiele aus dem Jahr 2024 kostenlos zu ergattern. Diese Aktion ist jedoch zeitlich begrenzt und richtet sich vor allem an PC-Spieler. Die Titel, die kostenlos angeboten werden, sind „Soulbound“ und „Holy Clash Cards“. Während „Soulbound“ als „spielbar“ auf dem Steam Deck vermerkt ist, bleibt die Kompatibilität von „Holy Clash Cards“ auf dieser Plattform unbekannt.

Was macht „Soulbound“ besonders?

Warum könnte „Soulbound“ dein nächstes Lieblingsspiel werden? „Soulbound“ hat es geschafft, die Herzen vieler Spieler zu erobern. Mit einem beeindruckenden Benutzerbewertungsscore von 89% auf Steam hat es sich als ein beliebtes Spiel etabliert. Entwickelt von Schmoovin Studios und veröffentlicht von Dink, erschien es erstmals am 21. Januar 2024.

Das Spiel bietet ein einzigartiges Spielerlebnis als 2D-PvP-Plattformer, in dem ein Spieler die Rolle eines Ninjas übernimmt, während der andere als Geist agiert, der versucht, den Körper des Ninjas zu stehlen, indem er Gegner besetzt. Diese dynamische Spielmechanik hat viele Spieler begeistert.

Die Zukunft von „Soulbound“

Was plant Schmoovin Studios als Nächstes? Schmoovin Studios hat angedeutet, dass „Soulbound“ noch nicht am Ende seiner Reise ist. Obwohl das Spiel am 30. Juni 2025 von Steam entfernt wird, gibt es Hinweise auf eine erweiterte und möglicherweise aufwendigere Version in der Zukunft. Dies könnte bedeuten, dass Fans von „Soulbound“ Grund zur Vorfreude haben.

„Holy Clash Cards“ im Überblick

Worum geht es in „Holy Clash Cards“? „Holy Clash Cards“ ist ein weiteres kostenloses Angebot auf Steam. Das Spiel, veröffentlicht am 22. Mai 2024, kombiniert Strategie- und Deckbuilding-Elemente. Spieler werden in eine epische Schlacht zwischen Rechtschaffenheit und Chaos geworfen, bei der jede Entscheidung das Schicksal ihrer Armee beeinflusst.

Anders als „Soulbound“ hat „Holy Clash Cards“ eher gemischte Bewertungen mit einer überwiegend negativen Resonanz. Dennoch könnten Strategie- und Deckbuilding-Fans einen Blick darauf werfen, bevor das kostenlose Angebot am 9. Juni 2025 endet.

Weitere kostenlose Spiele auf Steam

Welche anderen Spiele kannst du derzeit kostenlos auf Steam spielen? Neben „Soulbound“ und „Holy Clash Cards“ gibt es derzeit auch andere interessante Titel kostenlos auf Steam. Hervorzuheben ist „Borderlands 2“, ein Spiel, das bei vielen Gamern bekannt und beliebt ist. Zudem gibt es ein Xbox-Spiel aus dem Jahr 2020 und ein dunkles RPG aus dem Jahr 2022, die ebenfalls kostenlos zum Download bereitstehen.

Obwohl kostenlose Spiele auf Steam selten große Blockbuster sind, bieten sie dennoch die Möglichkeit, neue Spiele ohne finanzielles Risiko auszuprobieren. Es lohnt sich, regelmäßig einen Blick auf die aktuellen Angebote zu werfen, um kein Highlight zu verpassen.

Was hältst du von den aktuellen kostenlosen Spielen auf Steam? Hast du schon eines ausprobiert? Teile deine Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren mit uns!