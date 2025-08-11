Steam-Hit Summer in Mara jetzt kostenlos über Fanatical ergattern!

Ein neues kostenloses PC-Spiel ist derzeit auf Steam erhältlich und wird als eines der besten kostenlosen Spiele des Jahres 2025 angesehen. Während kostenlose Spiele im PlayStation Store, Xbox Store und Nintendo eShop eher selten sind, gibt es auf Steam fast jede Woche ein neues kostenloses Spiel. Allerdings handelt es sich dabei oft um Premium-Spiele, die normalerweise kostenpflichtig sind und nur für einen begrenzten Zeitraum kostenlos angeboten werden. Das neueste Angebot hebt sich jedoch von der Masse ab.

Summer in Mara: Ein gemütliches Abenteuer

Was macht Summer in Mara so besonders? Summer in Mara ist ein Indie-Spiel aus dem Jahr 2020, das von Chibig entwickelt wurde. Es handelt sich um ein „gemütliches Farmabenteuer“, das von über 1.300 Nutzern bewertet wurde und eine Zustimmungsrate von 76 % erreicht hat. Das Spiel ist erstmals kostenlos verfügbar, und es besteht die Möglichkeit, dass es in naher Zukunft nicht mehr kostenlos angeboten wird. Normalerweise kostet das Spiel 20 Euro, bietet jedoch eine Spielzeit von 20 bis 30 Stunden, was es von den kürzeren kostenlosen Spielen dieses Jahres abhebt.

Das Spiel ist ideal, um sich im Sommer vor dem Herbst zu entspannen. Es bietet eine leichte Erzählung und eignet sich hervorragend als Ausgleich zu intensiven Multiplayer-Spielen oder großen Veröffentlichungen. Summer in Mara bietet die Möglichkeit, eine entspannte und zugleich fesselnde Spielerfahrung zu genießen.

Ein Angebot über Fanatical

Wie kannst du dir Summer in Mara kostenlos sichern? Der kostenlose Zugang zu Summer in Mara erfolgt nicht direkt über den Steam-Store, sondern über Fanatical. Fanatical bietet die Steam-Codes für das Spiel für die nächsten 48 Stunden kostenlos an. Das Angebot endet am 13. August 2025, oder sobald der Vorrat erschöpft ist. Um das Spiel zu erhalten, musst du dich lediglich für den Fanatical-Newsletter anmelden, der kostenlos ist und jederzeit gekündigt werden kann.

Dies ist eine einmalige Gelegenheit, das Spiel kostenlos zu erhalten, da es zuvor noch nie kostenlos angeboten wurde. Wenn du an einem entspannten Spielerlebnis interessiert bist, solltest du diese Gelegenheit nicht verpassen.

Kompatibilität mit dem Steam Deck

Ist Summer in Mara auf dem Steam Deck spielbar? Die Kompatibilität von Summer in Mara mit dem Steam Deck ist derzeit als „Unbekannt“ eingestuft. Das bedeutet, dass es möglicherweise perfekt läuft oder auch nicht. Es ist wahrscheinlich, dass einige Anpassungen von Steam-Deck-Besitzern erforderlich sein werden. Die gute Nachricht ist, dass du nichts bezahlen musst, um es auszuprobieren.

Dieser Artikel zeigt, dass es sich lohnt, regelmäßig nach kostenlosen Angeboten auf Steam zu suchen, da sie manchmal wahre Perlen wie Summer in Mara enthalten können. Hast du das Spiel schon ausprobiert? Teile deine Erfahrungen und Gedanken in den Kommentaren mit uns!