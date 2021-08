Steam Deck: Valve macht mit neuem Video erneut den Handheld-PC schmackhaft

Die Nintendo Switch mischt seit einiger Zeit den Konsolenmarkt auf und ist trotz der schwächeren Hardware ein Kassenschlager. Genau in diese Kerbe will jetzt Valve schlagen und hat deshalb vor kurzem das Steam Deck vorgestellt. Noch Ende 2021 soll der vollwertige PC in Handheld-Form erscheinen.

Um noch einmal die Werbetrommel für das Gerät zu rühren, hat Valve einen neuen Trailer veröffentlicht, der die Vorzüge des Steam Deck auflistet.

Das ist das Steam Deck

Eure Steam-Bibliothek immer dabei: Das Wichtigste und wahrscheinlich entscheidende Feature ist die Anbindung an Steam. Wie der Trailer prominent vorstellt, könnt ihr direkt auf eure gesamte Steam-Bibliothek zugreifen. Durch die generell günstigeren Spiele und vielen Angebote haben vor allem bereits PC-Spieler*innen einen großen Backlog, der sofort auf Steam Deck spielbar ist.

Dazu kommen noch neue Funktionen innerhalb von SteamOS, dem Betriebssystem basierend auf Linux, die das Spielen auf Steam Deck einfacher machen sollen. So könnt ihr per Cross-Progression eure Spielstände nahtlos zwischen dem PC und eurem Steam Deck verwenden. Remote Play wird unterstützt, wodurch euer PC als Host zum Streaming auf den Handheld genutzt wird.

Einstellbar: Eine weitere Neuheit im Handheld-Markt sind die schieren Einstellungsmöglichkeiten. Nicht nur die Steuerung mit Gyrosensoren, Trackpads oder Seitenpanelen kann an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden, sondern auch jedes einzelne Spiel. Zwar soll jedes Spiel mindestens 30 FPS anzielen auf dem Steam Deck aber, da es sich um die PC-Versionen handelt, könnt ihr selbst an den Einstellungen schrauben.

Hinweis: Warum unser freier Redakteur Sebastian dank Steam Deck seine Nintendo Switch austauschen wird, lest ihr hier:

Warum ich der Switch jetzt dank Steam Deck den Rücken kehre

Am Ende bleibt aber natürlich für viele eine Frage: Steam Deck oder Nintendo Switch OLED? Um euch die Wahl zu erleichtern, hat PlayCentral den großen Vergleich gewagt. Wir verraten euch für wen welches Gerät ist und warum ihr euch unbedingt für die eine oder doch die andere Konsole entscheiden solltet.

Wollt ihr Steam Deck kaufen, dann müsst ihr das über die Steam-Seite machen. Dort könnt ihr euch derzeit für eins der drei Modelle entscheiden und für 4 Euro einen Platz auf der Reservierungsliste sichern. Nach jetzigem Stand werdet ihr dann nach Q2 2022 die Möglichkeit bekommen, ein Gerät zu kaufen.