Steam Deck nur mit 30-FPS-Ziel? FPS-Limiter enthalten

Valve hat den eigenen PC-Handheld angekündigt, der in direkte Konkurrenz mit der Nintendo Switch treten könnte. Sie haben bereits versichert, dass die Hardware so gut wie jedes Spiel auf dem Steam Deck stemmen soll. Aber wird dies auf Kosten der Bilder pro Sekunde geschehen? Wird das Steam Deck die Games wirklich nur mit 30 FPS abspielen können?

Es herrscht aktuell eine kleine Verwirrung in der Gaming-Community vor, bei der wohl nicht ganz klar ist, was Valve mit dem 30-FPS-Ziel überhaupt meint. Wird jedes Spiels jetzt mit 30 Bildern in der Sekunde abgespielt? Oder wie dürfen wir das verstehen? Also, was bedeutet es im Detail?

Steam Deck mit 30-FPS-Ziel und Limiter

Valve, im Detail der Entwickler Pierre-Loup Griffais, hat während eines Interviews mit IGN erwähnt, dass sie mit dem Steam Deck ein 30-FPS-Ziel verfolgen würden.

Doch im Nachgang musste er sich noch einmal genauer erklären, da seine Aussage nicht ganz eindeutig war. So seien die 30 Bilder die Sekunde lediglich ein spielbares Minimum bei einer bestimmten Auflösung. Wenn ein Spiel diesen technischen Zustand erreiche, sei es „spielbar für den Leistungstest“ von Valve. Er erklärt zudem:

„Die meisten Spiele, die wir getestet und gezeigt haben, konten diesen Wert jedoch bei Weitem übertreffen.“

Im selben Atemzug bestätigt er, dass das Steam Deck mit einem FPS-Limiter daherkommt. Heißt, die Bilder in der Sekunde sind nach entsprechender Aktivierung nicht mehr „nach oben hin offen“. Es wird dann eine bestimmte Obergrenze geben.

Das wird gemacht, um die Leistung im Rahmen zu halten, was wiederum bestimmte Vorteile mit sich bringt – wie in etwa einen niedrigeren Batterieverbrauch. Insbesondere in solch einer Handheld-Konsole ist der Akku und die Akkulaufzeit selbstredend ein wichtiges Thema. Der 40 Wh starke Akku soll auf Hochtouren rund zwei Stunden aushalten. Wenn diese Volllast nicht benötigt wird, soll er hingegen für ganze acht Stunden halten.

Wie hoch ist die Auflösung des Displays? Die angestrebten 30 FPS werden übrigens bei einer Auflösung von 1.280 x 800 Pixel erreicht.

Am Ende brauchen wir uns also keine Sorgen zu machen, dass jedes Spiel nur mit 30 FPS auf dem Steam Deck läuft. So wird es nicht kommen. Und dennoch sollten wir keine sonderlich höhere Leistung bei aktuellen AAA-Games erwarten. Bedenkt zudem, dass ihr den FPS-Limiter nach Belieben an- und ausstellen könnt.

Steam Deck: Valve versucht gefürchtetes Stickdrift-Problem zu verhindern

Mehr Infos zum Steam Deck wie die vollständigen Specs erfahrt ihr in diesem Beitrag.