Steam Deck: Wichtiges Feature der Nintendo Switch fehlt Valves Konsole

Die Nintendo Switch und der kommende Handheld-PC von Valve namens Steam Deck werden gerne miteinander verglichen. Deshalb gingen viele davon aus, dass die Performance der Spiele abhängig ist, ob unterwegs oder am Fernseher gespielt wird. Dieses Feature der Nintendo-Konsole fehlt aber dem Steam Deck.

Steam Deck könnte schnell Performance-Probleme bekommen

Mittlerweile konnten mehrere Publikationen das Steam Deck ausprobieren und dadurch machten sich einige Probleme bei der Performance von Spielen bereits bemerkbar. Giant Bomb zum Beispiel machte darauf aufmerksam, dass das Actionspiel Control einige Performance-Probleme hatte. Diese aber konnten durch eine niedrigere Auflösung und andere Einstellungen behoben werden. Jedoch macht das aufmerksam auf ein mögliches Problem in der Zukunft.

Control ist eins der Spiele mit dem Valve am meisten wirbt. Trotzdem ist es bei der Performance nicht ganz sauber. ©Valve

Denn das Steam Deck soll, genauso wie die Nintendo Switch, nicht nur unterwegs, sondern auch am Fernseher spielbar sein. Und hier könnte für viele ein Problem bestehen, da die Ansprüche deutlich höher sind. Deshalb kam in einem Interview von PC Gamer mit dem Designer Greg Coomer die Frage auf, ob das Steam Deck angeschlossen ans Dock eine höhere Performance bietet. Die ernüchternde Antwort: Nein!

„Wir hatten das Gefühl nach vielen Überlegungen, nicht nach einem Docked- oder Mobile-Status die Performance anzupassen. Wir setzen die Priorisierung voll auf die wichtigste Nutzung und das ist nun einmal Mobile. Deshalb haben wir auch die Performance so ausgewählt, dass das Gerät mit AAA-Spielen in diesem Szenario mit einer guten Framerate läuft. Wir hatten nicht das Gefühl, ein höheres Auflösungsziel im Dock zu erreichen.“

Wichtiges Feature der Switch fehlt bei Steam Deck am Fernseher

Die Aussage Coomers ist besonders im Hinblick auf die Nintendo Switch etwas verwunderlich. Denn dort wird die Taktung tatsächlich hochgesetzt, sobald die Konsole am Dock angeschlossen ist. Besonders bemerkbar ist das in Super Mario 3D World, wodurch das Bonusspiel „Bowser’s Fury“ am Fernseher in 60 FPS, aber im Handheld nur mit 30 FPS läuft.

Ihr werdet also Spiele auf dem Steam Deck immer in der gleichen Qualität im Handheld, aber auch auf dem Fernseher spielen müssen. Das könnte vor allem in ein paar Jahren, wenn AAA-Spiele neue Standards erreichen, für Probleme sorgen.

Immerhin bleibt dem Steam Deck ein großer Vorteil: Es wird sich bei den Spielen immer um die PC-Version handeln, weshalb dementsprechend an den Einstellungen geschraubt werden kann. Es bleibt aber die Frage, ob eine Auflösung von vielleicht 1080p oder sogar 720p an einem 4K-Bildschirm zukünftig noch tragbar ist.

Steam Deck soll noch im 4. Quartal 2021 erscheinen. Vorab könnt ihr euch aber bereits jetzt registrieren und damit einen Platz auf der Warteliste sichern. Macht ihr das, dann erhaltet ihr wahrscheinlich im 2. Quartal 2022 die Möglichkeit, euer eigenes Steam Deck zu erwerben.