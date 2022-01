Star Wars: Filmfehler in Das Buch von Boba Fett schlägt Wellen

Kennt ihr noch den Jeansguy, der sich in The Mandalorian Staffel 2, Episode 4 eingeschlichen hatte? Was für die Zuschauer*innen im besten Fall ein lustiger Filmfehler darstellt, ist für Disney natürlich kein ganz so schönes Antlitz. Außerdem kann sowas natürlich einen Immersionsbruch bewirken.

Und doch schleichen sich immer mal wieder kleinere Fehler bei solch größeren Produktionen ein. Der sagenumwobene Starbucks-Becher aus der finalen Staffel von Game of Thrones ist heutzutage gar nicht mehr wegzudenken aus dem Filmfehlerkosmos.

Und nun trifft es einmal mehr eine Realfilm-Serienproduktion von Lucasfilm. In Das Buch von Boba Fett – genauer gesagt in Kapitel 3 – hat sich nun ebenfalls ein Filmfehler eingeschlichen.

Filmfehler in Das Buch von Boba Fett

Aber wenn wir mal ehrlich sind, ist dieser Fehler nur sehr wenigen aufgefallen. Und das hat natürlich einen Grund.

Besagter Filmfehler ist nämlich mehr als leicht zu übersehen. Der Fehler hat sich nämlich exakt an der Stelle eingeschlichen, an der unser Augenmerk auf etwas völlig anderes gerichtet ist: und zwar auf die kunterbunte Vespa der Cyberpunk-Gang, die in dem Moment den Majordomus verfolgt. Auf dem nachfolgenden Bild seht ihr den Fehler.

Behind the scenes, mal anders. © Disney/Lucasfilm/PlayCentral-Bildmontage

Auf dem Standbild ist es klar zu erkennen. In der unteren Bildhälfte sehen wir ein Teil des Bühnentechnik, die so nicht gezeigt werden sollte. Die Holzbalken sollten aus diesem Winkel eigentlich ein Haus von oben darstellen, es sollte also lediglich Stein zu sehen sein.

Aber aufgrund der Tatsache, dass unser Auge sowieso auf den Vespa-Roller schielt, fiel es vorerst gar nicht so wirklich auf.

Aktuell ist diese Szene immer noch online. Doch es könnte sein, dass Disney sie nun nachbearbeiten lässt, wie es schließlich beim „Jeansguy“ passiert ist. Besagten Jeansträger können wir in The Mandalorian nun nicht mehr sehen, wenn wir die Serie auf Disney Plus anschauen.

