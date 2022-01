Star Wars Battlefront 3 nicht in Entwicklung bei DICE

Ein Star Wars Battlefront 3 ist Berichten zufolge nicht in Entwicklung. Electronic Arts und Disney haben ganz offensichtlich andere Pläne mit der Star Wars-Marke, was die EA-Studios betrifft.

Es wurden insgesamt drei neue „Star Wars“-Spiele angekündigt, die EA für Disney produzieren soll, doch ein Battlefront 3 befindet sich wohl nicht darunter.

Star Wars Battlefront 3: Geleaktes Star Wars-Spiel entpuppt sich als Fake

Viel mehr sollen alle drei Spiele von Respawn Entertainment entwickelt werden, die für Titanfall und Apex Legends verantwortlich zeichnen, während sie jüngst mit Star Wars Jedi: Fallen Order überzeugen konnten.

Ein neues Battlefront von Entwicklerstudio DICE steht aktuell nicht auf dem Plan.

3 neue Spiele, aber kein Star Wars Battlefront 3

Via GamesBeat heißt es nun, dass DICE auch kein neues Battlefront mehr in der Zukunft entwickeln wird. Viel mehr soll es unter EA auch dabei bleiben, dass Respawn Entertainment die „Star Wars“-Spiele für EA und Disney produziert. Deshalb wurden auch alle drei Projekte einzig und allein von und mit Respawn bestätigt.

Der Grund dafür erscheint recht eindeutig. DICE soll sich scheinbar auf die Produktion der hauseigenen Battlefield-Marke konzentrieren. EA möchte sowieso die eigenen Marken stärker in den Fokus rücken. Und nach dem mehr als erfolglosen Launch von Battlefield 2042 muss sich DICE erst einmal um die Lösung dieses Problems kümmern. Doch auch danach soll es dabei bleiben, dass Battlefield bei DICE im Hauptaugenmerk liegt.

Ob sich an diesen Plänen noch einmal etwas ändern wird in der Zukunft, können wir heute noch nicht sagen. Möglich ist im Gaming-Kosmos natürlich alles. Aber wenn es tatsächlich zu einem Battlefront 3 kommen würde, eines Tages, könnte es noch eine ganze Weile dauern. Bei so einer starken Marke wie Battlefront erscheint es meiner Meinung nach unwahrscheinlich, dass sie dauerhaft und für alle Ewigkeit fallen gelassen und auf Eis gelegt wird. Wir werden sehen.

Star Wars: Was macht Iden Versio aus Battlefront 2 während The Mandalorian?

Eine Frage bleibt nun jedoch offen und das ist die Frage nach dem Respawn-FPS. Was für einen Egoshooter wird Respawn hier produzieren? Habt ihr Ideen? Dann schreibt sie gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns. Wissenswert ist, die kreativen Köpfe hinter Medal of Honor: Above and Beyond dafür verantwortlich sein werden. Erinnert ihr euch an den Titel?