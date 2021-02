The Legend of Zelda Skyward Sword HD erhält amiibo-Support, Größe des Spiels bekannt

Nintendo hat während des Metga-Broadcasts, der Nintendo Direct vom 17. Februar 2021, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ist der HD-Port der Wii-Version des Spiels. Der Re-Release für die Nintendo Switch erfolgt am 16. Juli 2021.

Damit wird The Legend of Zelda auf der Nintendo Switch also in eine weitere, altbekannte Runde geschickt. Dieses Mal ist es jedoch kein vollwertiges Remake wie Link’s Awakening, es ist eher ein HD-Port mit verbesserter Steuerung wie Super Mario Galaxy in Super Mario 3D All-Stars.

Wie groß ist The Legend of Zelda: Skyward Sword HD?

Nun wurde die Dateigröße von „The Legend of Zelda: Skyward Sword HD“ bestätigt. Das Spiel bringt es auf ganze 7,5 Gigabyte. Es ist also recht überschaubar im Gegensatz zu modernen AAA-Releases, die es teils an die 100 GB oder darüber schaffen.

Wenn ihr euch eine physische Retail-Version des Spiels beschafft, braucht ihr euch um die Speichergröße natürlich sowieso keine Sorgen zu machen.

Außerdem bestätigt Nintendo jetzt, dass amiibo-Support geben wird. Das heißt, ihr könnt eure Zelda-amiibos mit dem Spiel verbinden und auf kleine Überraschungen hoffen. Was genau passiert und welche amiibos ihr benötigt, ist leider noch nicht bekannt.

Aber wenn wir uns vergangenen Zelda-Spiele einmal ansehen, wird es wohl wieder In-Game-Vorteile geben. Voraussichtlich werden auch alle Zelda-amiibos mit dem Spiel kompatibel sein. Und wenn wir ganz viel Glück haben, wird es sogar noch neue amiibos geben. Falls sich hier etwas tut, erfahrt ihr es umgehend auf PlayCentral.de.

© Nintendo