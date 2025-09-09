Silksong startet mit Multiplayer-Mods – Erste Erweiterungen nach Release!

Hollow Knight: Silksong ist der spannende Nachfolger des beliebten Metroidvania-Spiels Hollow Knight. Dieses von Team Cherry entwickelte Videospiel entführt dich in die geheimnisvolle Welt von Pharloom, wo du in die Rolle von Hornet schlüpfst. Als ehemalige Prinzessin des gefallenen Königreichs Hallownest musst du eine Vielzahl von Herausforderungen bestehen, während du dich durch einzigartige Umgebungen und gegen herausfordernde Bosse kämpfst.

Die Veröffentlichung von Silksong am 4. September 2025 hat die Gaming-Welt im Sturm erobert. Mit seiner packenden Handlung und den neuen Spielmechaniken zieht es sowohl Fans des Vorgängers als auch Neulinge in seinen Bann. Doch schon weniger als eine Woche nach der Veröffentlichung gibt es spannende Neuigkeiten: Silksong hat bereits zwei Multiplayer-Mods, die es dir ermöglichen, das Spiel gemeinsam mit einem Freund zu erleben.

Die neuen Multiplayer-Mods von Silksong

Welche Mods sind verfügbar? Silksong bietet dir zwei Multiplayer-Mods: SilklessCoop von nek5 und den Silksong Steam Multiplayer Mod von XvX. Diese Mods folgen den Fußstapfen der Hollow-Knight-Multiplayer-Mods wie HKMP und ermöglichen es dir, gemeinsam mit einem Freund durch Pharloom zu reisen.

Allerdings scheinen beide Mods derzeit nur visuelle Effekte zu bieten. Das bedeutet, dass ein zusätzlicher Hornet-Charakter in deiner Welt erscheinen kann, aber das gemeinsame Bekämpfen von Gegnern ist noch nicht möglich. Der Silksong Steam Multiplayer Mod verspricht zwar grundlegende PvP-Funktionen, aber diese wurden in einem Video des Autors noch nicht gezeigt.

Die Herausforderungen der Mod-Installation

Wie komplex ist die Installation? Die Einrichtung dieser Mods ist nicht ganz einfach. Für den SilklessCoop-Mod benötigst du den BepInEx 5 Unity Patcher und eine Software zum Hosten eines Servers. Außerdem gibt es unterschiedliche Anleitungen, je nach deiner Hosting-Konfiguration. Die Anweisungen von XvX sind zwar simpler, aber es bleibt abzuwarten, ob nicht doch einige Komplexitäten verschleiert werden.

Es ist beeindruckend, wie schnell die Modding-Community reagiert hat. Nur fünf Tage nach der Veröffentlichung von Silksong sind diese Mods schon verfügbar. Doch selbst wenn die aktuellen Funktionen noch begrenzt sind, zeigt dies das Potenzial und die Begeisterung der Community für das Spiel.

Ein Blick in die Zukunft von Silksong

Was erwartet uns noch? Silksong hat bereits bei seiner Veröffentlichung einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit über 200 neuen Gegnern, mehr als 40 Bossen und rund 100 verschiedenen Bänken bietet es eine Fülle von Inhalten. Die Zukunft von Silksong sieht vielversprechend aus, und es bleibt spannend, welche weiteren Entwicklungen und Mods uns erwarten.

Die Modding-Community hat bereits gezeigt, dass sie bereit ist, das Spielerlebnis zu erweitern. Wer weiß, welche weiteren kreativen Lösungen und Funktionen in den kommenden Monaten und Jahren noch hinzugefügt werden?

Was hältst du von den neuen Multiplayer-Mods in Silksong? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren!