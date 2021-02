Silent Hill von The Medium-Macher in Arbeit? CEO teasert neues Spiel

Ein Reboot oder zumindest einen neuen Titel zum „Silent Hill“-Franchise wünschen sich die Fans schon seit Jahren und tatsächlich ist beides schon seit längerer Zeit im Gespräch.

Offiziell ist hier zwar noch gar nichts, aber nachdem Konami vor einiger Zeit nachgehakt hat, ob sie Neues zu Silent Hill produzieren sollen, tauchen immer wieder Gerüchte auf.

Von einem Reboot-Titel über den Verkauf der Marke an Sony bis hin zu zwei neuen Spielen, die sich in Entwicklung befinden sollen, haben wir bald eigentlich so ziemlich jeden Fall durch. Aber wie ist der aktuelle Stand?

Silent Hill: Konami reagiert auf Feedback der Fans mit vielversprechender Antwort

Neue Gerüchte deuten auf Bloober Team-Beteiligung

Was für ein Zufall, dass Bloober Team an dieser Stelle ins Gespräch kommt. Haben sie doch immerhin erst kürzlich einen geistigen Nachfolger oder zumindest ein Spiel mit einer starken „Silent Hill“-Prämisse veröffentlicht.

Doch der Teaser stammt von Bloober Team (Layers of Fear, Observer) selbst. Bloober Team-CEO, Piotr Babieno, hat bestätigt, dass ihr Dev-Team derzeit an einer bekannten Horror-IP arbeite, die es bereits seit längerer Zeit gebe und sie stamme „von einem sehr beliebten Gaming-Publisher“ – also Konami, wenn es nach den logischen Schlussfolgerungen der Fans geht. Babieno meint:

„Ich kann euch nicht sagen von wem. Ich kann euch nicht sagen, um was für ein Projekt es sich hierbei handelt. Aber ich bin mir sicher, wenn die Leute realisieren, dass wir daran arbeiten, werden sie wirklich aufgeregt sein.“

Wird Bloober Team also bereits an einem neuen Silent Hill arbeiten? Es ist durchaus möglich und aufgrund ihrer Vorerfahrung im Genre sehr wahrscheinlich.

Viele Theorien und wenig Infos

Ein Hinweis, der gegen die Bloober Team-Theorie spricht, sie jedoch nicht gänzlich ausschließt, ist eine konträre Spekulation, dass Konami auf einen bekannten japanischen Entwickler zugegangen sein soll mit der IP. Um wen es sich hier handelt, ist natürlich unbekannt.

Die Gerüchte halten sich zudem wacker, dass Konami auf mehrere Entwicklerstudios zugegangen sein soll, um zu evaluieren, wer für einen „Silent Hill“-Titel in Frage kommen könnte. Darunter soll sich sogar Supermassive Games (Until Dawn) befunden haben, woraus jedoch nichts wurde laut Berichten.

Es bleibt offen, ob Konami mehrere Projekte zum „Silent Hill“-Franchise im Feuer hat oder ob es nur ein Spiel ist sowie die Frage, wer die Spiele schließlich entwickelt.

Bis wir die finale Bestätigung erhalten, könnte es noch bis zum Sommer 2021 dauern, wofür es weitere Hinweise wie ein kürzlich veröffentlichtes Interview von Akira Yamaoka gibt. Yamaoka arbeitet in jedem Fall wieder an einem Projekt mit Bloober Team, was nach dem Erfolg von The Medium sicherlich jedem gefallen dürfte.

Fest steht allerdings, dass nach dem Release von Silent Hill: Downpour im Jahre 2012 die Nachfrage nach der beliebten Marke entsprechend hoch ist. Den Spielautomaten, der vor rund einem Jahr erschien, rechnen wir mal nicht als Spiel dazu:

Silent Hill: Konami kündigt neues Spiel an und es ist ein Spielautomat