Kauft Sony Silent Hill und mehr Konami-Marken?

Derzeit machen Spekulationen die Runde, dass Konami einige Pitches bezüglich Silent Hill auf dem Tisch liegen hat respektive sie in der jüngsten Vergangenheit liegen hatte. So soll sich das Unternehmen dazu entschlossen haben, die Marke in dualer Weise fortzuführen. Zum einen soll es hier zu einer Art Reboot kommen, während eine weitere Idee ein Spiel mit einer Telltale-ähnlichen Geschichtenerzählung vorsieht.

Doch nun gibt es neue Ansätze, die einige Konami-Franchises in eine andere Richtung ziehen. Bereits im Januar gab es einen vermeintlichen 4chan-Leak, der davon handelte, dass sich Sony einige Marken von Konami einverleiben würde, damit der Konsolenhersteller neuen Zündstoff für die kommende Next-Gen-Konsole PS5 vorzuweisen hat. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht.

Silent Hill: Konami reagiert auf Feedback der Fans mit vielversprechender Antwort

Will Sony Konami-Marken kaufen?

Zu den Marken zählen angeblich Silent Hill, Metal Gear und Castlevania. Allesamt sollten hieraus zu Exklusivtiteln abgeändert werden und ein Remake von „Metal Gear“ und „Metal Gear 2: Solid Snake“ sollte dabei entstehen, so hieß es in dem vermeintlichen Leak.

Bei Silent Hill wird spekuliert, dass Hideo Kojima, der Silent Hill-Urvater Keiichiro Toyama und Ikumi Nakamura von The Evil Within mit an Bord sein könnten, die dem Franchise neues Leben einhauchen dürften. Bei Castlevania sollen die Veteranen Koji Igarashi and Shutari Iida zurückkehren, um die Marke gänzlich zu rebooten. Die Reihe solle künftig also wie BloodBorne und Castlevania: Lords of Shadow werden. Und das alles unter der neuen Flagge von Sony. Aber kann das stimmen?

Nun stellt sich die Frage, wie glaubwürdig ist das Ganze? In der Community wird insbesondere deshalb so heiß diskutiert, da es sich bei dem User um einen anonymen Konami-Mitarbeiter namens meshes handelt. Bestätigt ist hier zwar trotzdem gar nichts, aber es gibt einige Parallelen zu glaubwürdigeren Spekulationen. Dass Konami und Sony in der Tat etwas planen, wenn auch nicht zwangsweise zuvor Beschriebenes, ist mittlerweile fast gar keine Frage mehr.

Was geschieht wirklich zwischen Sony und Konami?

Es gibt nämlich neue Infos, die von Rely on Horror und Quellen von Jack of all Controllers bestätigt wurden. Hinweise auf das aktuelle Vorgehen Sonys gibt es also durchaus. Aber wie sieht da der eher wahrscheinliche Tatbestand der Dinge aus?

Sony soll die Entwicklung der besagten Spiele, also das Softreboot und das Episoden-Game zu Silent Hill, tatsächlich beaufsichtigen. Als kleine Überraschung ist Akira Yamaoka wieder mit an Bord und die Games befänden sich bereits über ein Jahr in Entwicklung. Dabei kümmere sich Japan Studio um ein Spiel (das Softreboot), während das Episoden-Game direkt bei Kojima Productions entstehen soll. Doch anders als in den Gerüchten sollen die Markenrechte nicht an Sony übergehen. Sie kümmern sich lediglich um die Finanzierung und die Vermarktung der Projekte, sodass sie schließlich mit neuen Exklusivtiteln für die PS5 auftrumpfen können. Die Marken gibt Konami aber nicht so einfach her.

Das wäre teils also gar nicht mal so abwegig. So hat unter anderem Hideo Kojima vor einiger Zeit bestätigt, dass er das schrecklichste Horrorspiel aller Zeiten kreieren möchte. Und der ehemalige „Silent Hill“-Grafiker Masahiro Ito hat ebenfalls bestätigt, dass er an einem neuen Spiel arbeite.

Die Hinweise sind also da und die Insider sind sich sicher. Ob es jedoch wirklich zu Exklusivtiteln für die PS5 kommt, die den Konami-Marken entspringen, bleibt abzuwarten.