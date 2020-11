Ein Reboot der Horror-Reihe „Silent Hill“ für PS5 soll sich Gerüchten zufolge schon länger bei Konami in Arbeit befinden. Angeblich können wir mit der offiziellen Ankündigung während der Game Awards 2020 rechnen.

In den vergangenen Monaten deuteten angebliche Insider immer wieder an, dass wir für die Next-Gen-Konsolen ein neues Spiel in der Horror-Reihe „Silent Hill“ bekommen. Angekündigt hat Konami bisher aber nichts, obwohl das Unternehmen einen neuen Twitter-Account zur Spiele-Serie startete.

Silent Hill bei den Game Awards?

Nun kam erneut ein Gerücht auf. Laut diesem findet die Präsentation eines Reboots des bekannten Horror-Games aus dem Jahr 1999 während der Game Awards 2020 statt.

Picture not representative of any official announcement pic.twitter.com/MBt0ONle7z — Roberto Serrano' (@geronimo_73) October 31, 2020

Die Game Awards finden in diesem Jahr in den USA am 10. Dezember statt. Hierzulande ist das Live-Event am 11. Dezember um 1 Uhr in der Nacht zu sehen. Traditionsgemäß werden während der Show nicht nur die besten Spiele des Jahres gekürt, es finden zudem spannende Ankündigungen statt. Hierzu würde dann die Präsentation eines neuen „Silent Hill“ passen.

Angeblich soll das Horrorspiel im kommenden Jahr für die PS5 erscheinen. Ob etwas an diesen Gerüchten dran ist, erfahren wir dann spätestens bei den Game Awards.