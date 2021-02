Silent Hill-Komponist teasert neues Spiel: Video musste offline genommen werden

Erst kürzlich berichteten wir über ein Interview, in dem die Silent Hill-Legende Akira Yamaoka auf dem YouTube-Kanal von Al Hub ein paar Fragen bezüglich The Medium beantwortete.

Im Detail ging es um die musikalische Untermalung von „The Medium“, die er neben Arkadiusz Reikowski zu verantworten hat.

Davon ab wurde er befragt, an welchem Projekt er nach dem neuen Psycho-Horrorspiel von Bloober Team arbeite und er gab eine vielversprechende Antwort.

Silent Hill 2: Schauriger Fund rund 20 Jahre später

Er sagte buchstäblich, dass es etwas sei, worauf die Fans schon lange hoffen würden. Da er neben dem Soundtrack von „Contra“ auch für weite Teile des „Silent Hill“-Soundtracks verantwortlich ist, nahm die Community also an, dass er somit ein neues Silent Hill anteasert. Die offizielle Ankündigung soll laut Yamaoka im Sommer 2021 erfolgen.

Akira Yamaoka-Interview offline

Nun hat er mit dieser Aussage wohl ganz offensichtlich jemanden auf die Füße getreten, denn das Interview auf dem YouTube-Kanal musste laut Aussagen von Al Hub wieder offline genommen werden. Sie meinen:

„Wir bedanken uns für eure Unterstützung, die dazu beitrug, dass das Interview mit Akira Yamaoka geteilt wurde, das wir gestern veröffentlicht haben. Wir wurden gebeten, den Clip offline zu nehmen und das haben wir getan. Tut uns sehr leid.“

Sie erwähnen mit keiner Silbe, wer sie darum gebeten hat, das Interview offline zu nehmen. Der Community kam zuerst nur eine Anlaufstelle in den Sinn und zwar Konami, den Rechteinhabern der Marke Silent Hill.

Sie wurden gefragt, warum sie das Video haben offline nehmen ließen. Doch wie es scheint, sind sie nicht die Verantwortlichen, die dahinter stecken. Gegenüber VideoGamer heißt es:

„Konami hat Al Hub nicht gefragt, dass Interview offline zu nehmen.“

Nun bleibt die Frage offen, wer und warum es nun nicht online bleiben durfte. Doch es liegt sehr nahe, dass es um eben jene Aussage ging, die das nächste Projekt von Akira Yamaoka betrifft.

So oder so könnte es schon bald zu einer großen Ankündigung kommen, die das „Silent Hill“-Franchise betrifft. Es gibt schon seit geraumer Zeit diverse Spekulationen, die sogar von zwei neuen SH-Spielen sprechen. Zudem arbeitet der Erfinder von Silent Hill bereits hochoffiziell an einem neuen Horrorspiel. Es passiert also recht viel in der Psycho-Horror-Spielewelt momentan. Hier lest ihr alles zu den Spekulationen:

