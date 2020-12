Erfinder von Silent Hill arbeitet an neuem Horrorspiel – Release ist 2023

Keiichiro Toyama hat die Horrorspiele-Reihe Silent Hill erfunden und gründete nach seinem kürzlichen Ausstieg bei Sony Computer Entertainment Japan das Unternehmen Bokeh Game Studios. Dort arbeitet er an einem neuen Spiele-Projekt.

Ein neues Horrorspiel vom Erfinder von Silent Hill

Fans von „Silent Hill“ müssen ganz stark sein, denn Keiichiro Toyama wird keinen neuen Teil in der beliebten Horror-Reihe entwickeln. Dennoch bleibt er diesem Genre treu. Gegenüber IGN erklärte er, dass das neue Spiel ein Action-Adventure wird, das sich an Fans seiner früheren Werke richtet:

„Wenn überhaupt, dann wird es eher ein Horror-orientiertes Spiel sein. Aber wir werden uns darauf konzentrieren, es zu einem breiteren Unterhaltungserlebnis zu machen, und nicht zu einem Hardcore-Horrorspiel.“

Das Projekt, das momentan noch keinen Namen hat, soll für so viele Plattformen wie möglich erscheinen. Damit stehen die Chancen gut, dass es für die PS5 kommt, auch, wenn Keiichiro Toyama nicht mehr bei Sony Computer Entertainment Japan arbeitet. Der Release ist aktuell für das Jahr 2023 geplant. Momentan befindet sich das Spiel in einer Prototyp-Phase. In den kommenden Jahren soll es weitere Informationen geben.

Damit dürft ihr zwar also kein Sequel oder Remake von „Silent Hill“ erwarten, aber wohl doch ein recht ähnliches Spiel. Horror-Fans sollten auf alle Fälle auf ihre Kosten kommen.