Silent Hill-Schöpfer eröffnet eigenes Studio

Der Schöpfer von Silent Hill, Keiichiro Toyama verlässt Sony Japan Studio, um seine eigene Kreativwerkstatt zu gründen.

Entwickelt Hideo Kojima Silent Hills für die PS5? – Gerüchte

Silent Hill-Schöpfer gründet eigenes Entwicklerstudio

Gruselmeister Keiichiro Toyama zeichnete sich als Director und Autor vom ersten „Silent Hill“ aus, das 1999 erschien, und schuf damit eine der berühmtesten Survival-Horror-Reihen in der Videospielgeschichte. Anstatt weitere Teile zu verantworten, wechselte er noch im selben Jahr zum Sony Japan Studio, dem er bis vor kurzem noch angehörte. Aus der Zusammenarbeit gingen Titel wie „Siren“ oder „Gravity Rush“ hervor.

Nun will der „Silent Hill“-Schöpfer sein eigenes Studio leiten und gründete nun mit seinen Kollegen Kazunobu Sato (Producer bei The Last Guardian) und Junya Okura (Designer bei „Gravity Rush“) das neue Bokeh Game Studio.

Passend zur Bekanntgabe der Studiogründung wurde folgendes Video auf dem neuen, eigenen YouTube-Kanal veröffentlicht:

Macht Toyama ein neues Silent Hill?

Ob Keiichiro Toyama aber noch ein weiteres „Silent Hill“ entwickeln wird, darf bezweifelt werden. Die Rechte der Spielreihe liegen derzeit noch bei Konami und als letztes wurde „Metal Gear Solid“-Schöpfer Hideo Kojima mit einem Reboot beauftragt. Bis auf den vielversprechenden, spielbaren Teaser P.T. erschien jedoch nichts von dem Projekt, bis es nach Kojimas Ausstieg bei Konami endgültig eingestampft wurde. Das war im Jahre 2014 und seitdem ist es still um „Silent Hill“.

Könnte Silent Hills P.T. doch wieder zum Leben erweckt werden. Zumindest gibt es Gerüchte zu einem kommenden Reboot der Reihe. © Konami

Nach P.T.: Gerüchte um Reboot durch Hideo Kojima

Es kursieren jedoch zurzeit Gerüchte durchs Netz, wonach „Silent Hill“ doch noch ein Reboot erfahren dürfte. Und zwar soll wohl wieder Hideo Kojima an Bord sein, der mit Kojima Productions ebenfalls sein eigenes Entwicklerstudio führt und nach dem Release von Death Stranding nun an einem neuen, noch geheimen Projekt werkelt. Unter Umständen, könnte Kojima sein altes „Silent Hill“-Projekt wiederbeleben.

Bei den The Game Awards am 11. Dezember soll es erste Infos zu einem neuen Teil der Horror-Reihe geben, wenn man den Berichten Glauben schenkt.