The Medium: So gut sieht das Horrorspiel mit Raytracing aus

Ein Blick auf The Medium erinnert viele sofort an Silent Hill. Für die musikalische Ähnlichkeit sorgt immerhin Silent Hill-Komponist Akira Yamaoka, für die optischen Parallelen sind wohl vor allem die Atmosphäre und der psychologische Horror verantwortlich, den Protagonistin Marianne in zwei verschiedenen Realitäten erlebt.

Das Splitscreen-Game hat allerdings auch grafisch einiges zu bieten und wird zum Release am 28. Januar 2021 für PC und Xbox Series X/S mit Raytracing ausgestattet sein. Wie lebensecht das aussieht, seht ihr im neuen RTX-Trailer.

The Medium im RTX-Trailer

Aus der Partnerschaft des Horrospielentwicklers Bloober Team mit Grafikkönig Nvidia wird das Spiel unter anderem die neueste Version der Unreal Engine sowie Microsofts DirectX Raytracing-Technologie nutzen.

In einem neu veröffentlichten Trailer demonstrieren die Entwickler, wie das Spiel mit aktiviertem RTX für realistisch reflektierende Oberflächen aussehen und die düstere Stimmung zusätzlich verstärken wird:

Worum geht es in dem Horrospiel? In „The Medium“ stoßt ihr auf ein dunkles Rätsel, das nur von einem Medium gelöst werden kann. Dafür schlüpft ihr in die Rolle von Marianne und geratet in eine reale und eine mysteriöse, angsteinflößende Geisterwelt. Auf ihrem Weg durch die verschiedenen Dimensionen muss sie ihre psychischen Fähigkeiten nutzen, Rätsel lösen und sich immer wieder einer Kreatur namens Höllenschlund stellen, die aus einer unaussprechlichen Tragödie heraus geboren wurde.

Weitere Infos und Neuigkeiten zu Bloober Teams bislang ambitioniertestes und experimentellstes Spiel „The Medium“ findet ihr auf unserer Themenseite.

