Nvidia stellt GeForce RTX 3060 mit 12 GB für 329 Dollar vor

Nach der RTX 3060 Ti, 3070, 3080 und 3090 hat Nvidia nun die fünfte Karte der neuen Ampere-Architektur ganz offiziell vorgestellt: Die GeForce RTX 3060. Dabei handelt es sich um die bislang kleinste Ampere-Desktop-Karte, die noch einmal unterhalb der RTX 3060 Ti angesiedelt ist und sich ganz klar an die Mittelklasse richtet.

RTX 3060 schlägt RTX 3060 Ti

Einige Details in technischer Hinsicht hat Nvidia bislang bereits bekannt gegeben. Bekannt ist, dass die RTX 3060 Ti um die 13 TFLOPS an Rechenleistung sowie 12 GB an GDDR6-Grafikspeicher verfügen wird. Zum Vergleich, die RTX 3060 Ti hat lediglich 8 GB, wodurch die RTX 3060 insgesamt einen um 4 GB größeren Grafikspeicher verbaut hat. Interessant ist, dass selbst die RTX 3080 nur 10 GB Grafikspeicher bietet. Anscheinend hat sich Nvidia die Kritik aufgrund von zu wenig Speicher noch einmal gründlich durch den Kopf gehen lassen.

Die RTX 3060 ist mit 3.584 CUDA-Recheneinheiten ausgestattet erreicht Taktfrequenzen von bis zu 1.780 MHz. Bei der RTX 3060 Ti sind es hingegen 4.864 CUDA-Kerne bei bis zu 1.6670 MHz. Die TDP ist dafür mit 170 Watt ein wenig geringer.

Wann erscheint die RTX 3060?

Die GeForce RTX 3060 soll ab Ende Februar für einen Preis von 329 US-Dollar (vermutlich rund 329 Euro) erhältlich sein, während die RTX 3060 Ti 419 Euro kostet. Wie es um die generelle Verfügbarkeit der Grafikkarte bei den verschiedenen Händlern aussieht, ist bislang ungewiss. Doch es kann angenommen werden, dass auch dieses Grafikkarten-Modell von Nvidia schnell ausverkauft sein wird. Außerdem gibt Nvidia an, dass es zusätzlich Custom-Modelle der RTX 3060 von Asus, EVGA, Gainward, Gigabyte, Innovision 3D, Galaxy, MSI, Palit, PNY, Colorful, und Zotac geben wird.

Nvidia-Modell GeForce RTX 3060 GPU Ampere (GA106) NVIDIA CUDA-Recheneinheiten 3584 Transistoren – Fertigung – Chipgröße – Basis-Takt 1.320 MHz Boost-Takt 1.780 MHz Speicherkapazität 12 GB Speichertyp GDDR6 Speicherinterface 192 Bit Speichertakt – Speicherbandbreite – TDP – Preis 329 US-Dollar