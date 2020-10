The Medium: Wie das Dual-Reality-Gameplay funktioniert

The Medium ist nach Blair Witch das nächste Horrorspiel von Blooper Team, das dieses Mal direkt und exklusiv für die Xbox Series X/S sowie für den Windows-PC am 10. Dezember 2020 erscheint.

Der Horrortitel zeichnet sich durch eine ganz besondere Idee aus, die sich ein wenig an Silent Hill anlehnt. Das sogenannte Medium Marianne bewegt sich durch zwei Welten gleichzeitig. Unsere Realität, die wir als Mensch wahrnehmen, und eine feindlich gesinnte, spirituelle Welt.

Der Clou ist, dass in einigen Passagen beide Realitäten zeitgleich im Spiel gerendert werden sollen, sodass wir eine duale Weltenmechanik durchlaufen. Mit der Power der Next-Gen-Konsolen soll dies möglich sein, erklärt Blooper Team nun in einem Premonition-Video zu „The Medium“.

The Medium: Wie funktioniert das Dual-Reality-Gameplay?

Michal Napora vom Community-Team erklärt im neusten Video von Bloober Team, wie das duale Realitäten-System funktioniert. Das Video seht ihr hier:

Allem voran sei das Medium damit begabt (oder bestraft), dass sie an zwei Plätzen zeitgleich sein kann.

Wichtig ist, dass wir uns mit Marianne rund zwei Drittel des Spiels in einer Welt befinden – egal, ob unsere physische oder der spirituellen Welt. In dieser Zeit durchläuft sie nur eine dedizierte Welt. Doch im Rest des Spiels ist sie in beiden Welten zeitgleich unterwegs.

„Es gibt zwei separierte Welten, die beide in Echtzeit gerendert werden. Es ist etwas, das jetzt dank der neuen Konsolen-Generation einfacher zu erreichen ist.“

Marianne lässt sich in diesen Situationen mit dem linken Analogstick steuern. Beide Versionen ihrer Selbst werden dann simultan bewegt. Ihr Körper bewegt sich durch die echte Welt und ihr Geist ist irgendwo anders. einige Aktionen oder Kräfte funktionieren jedoch nur in einer Welt. Wie zu erwarten, beeinflussen Aktionen in einer Welt ebenso die andere Welt.

Wissenswert: In einigen Momenten sehen wir zwar beide Welten gleichzeitig, doch je nach Situation wird eine Welt größer oder kleiner auf dem Bildschirm angezeigt. Dieses Stilmittel verwenden die Entwickler unter anderem für Rätsel.

