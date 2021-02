Silent Hill-Komponist teasert Projekt an, „auf das Fans hoffen“

Der Virtuose Akira Yamaoka hat neben Arkadiusz Reikowski dafür gesorgt, dass wir uns aus musikalischer Sicht in The Medium, dem neusten Horrorhit von Bloober Team, ordentlich gruseln dürfen. Sogar die legendäre Sängerin Mary Elizabeth McGlynn hat sich dazu bereit erklärt, mit ihrem alten Weggefährten Yamaoka ein paar Songs aufzunehmen, die im späteren Spielverlauf zu hören sind.

Akira Yamaoka selbst ist kein Unbekannter in der Gaming-Industrie. Er hat bei Konami in Team Silent weite Teile des „Silent Hill“-Soundtracks zu verantworten und ist somit in die Geschichte der Psycho-Horrorspiele eingegangen, indem er den Werken den nötigen, auditiven Feinschliff verlieh.

Silent Hill 2: Schauriger Fund rund 20 Jahre später

Woran arbeitet die Legende als nächstes, wieder an Silent Hill?

Er ist nun in einem Interview mit dem YouTube-Kanal Al Hub zu hören, wo er ein paar Takte über seine Arbeit aktuelle verliert. Gesprochen wird überwiegend über „The Medium“.

Spannend wird es zudem, als er gefragt wird, ob sich gerade andere oder neue Projekte in Entwicklung befinden. Er meint:

„Ihr werdet in diesem Sommer von etwas hören, das angekündigt wird. Und ich denke, es geht in die Richtung, die ihr wirklich hören möchtet.

Arbeitet Akira Yamaoka an einem neuen Silent Hill? Im Grunde gibt es mehrere Möglichkeiten, die sich aus diesem Statement ableiten lassen. Fest steht allerdings: Eine große Ankündigung, auf die viele Fans hoffen, wird in diesem Sommer stattfinden, wenn es nach dem glaubwürdigen Branchenveteran geht.

Option A: Der Komponist arbeitet an einem neuen Silent Hill, was weite Teile seiner Karriere geprägt hat. Er weiß, dass es hier eine große Fanbase gibt und wenn er meint, dass bald etwas Großes für Fans angekündigt wird, könnte er damit genau das meinen, was viele als seine größte Arbeit assoziieren – und das sind eben die Soundtracks der „Silent Hill“-Teile.

Option B: Yamaoka arbeitet an einem größeren Franchise, es ist aber nicht das SH-Franchise. Er hat unter anderem noch an „Contra“ mitgewirkt und könnte mit seiner Erfahrung jedem Horror-Franchise zu neuer Größe verhelfen. Ist es also doch eine andere Marke, an der er noch nicht mitgewirkt hat?

Option C: Es ist gar keine bekannte Spielmarke, sondern viel mehr ein bekanntes Entwicklerstudio oder bekannte Entwickler, mit denen er zusammenarbeitet, die unter sich eine große Community vereinen. Arbeitet er womöglich mit Kojima Productions zusammen, die noch in diesem Jahr einen großen Horrortitel ankündigen könnten? Reine Spekulation unsererseits.

Andere Optionen kommen eigentlich nicht in Frage, da es sich schon um eine bekannte Marke oder zumindest um bekannte Entwicklerinstanzen handeln muss. Allerdings spricht das Wording von Yamaoka stark für Option A, wenn ihr mich fragt.

Ob wir schon in 2021 von einem Silent Hill-Reboot erfahren werden, bleibt abzuwarten. Indizien dafür gibt es seit einiger Zeit jedoch zur Genüge. Es sollen laut Insider sogar zwei Spiele sein. Mehr dazu hier: