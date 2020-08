Silent Hill 2: Schauriger Fund rund 20 Jahre später

In der Haut von James Sunderland begeben wir uns auf die Suche nach dem Ursprung einer ominösen Nachricht. Der Brief unserer verstorbenen Frau Mary, die unter mysteriösen Umständen verschieden ist, führt uns nach Silent Hill, wo der Albtraum bekanntermaßen einen neuen Anfang nimmt.

„Silent Hill 2“ von Team Silent unter Konami feierte 2001 den Release auf der PlayStation 2 und führte den auf der PlayStation One gestarteten Psycho-Horror fort. Noch heute gilt der Titel als Meilenstein in der Geschichte der Survival-Horror-Spiele. Der Psycho-Trip wurde für die PS3 in der „Silent Hill HD Collection“ neu aufgelegt.

Silent Hill-Urvater kehrt für Reboot zurück – Gerücht

Silent Hill 2: Schauriges Geheimnis entdeckt!

Fast 20 Jahre ist es her, seitdem alle Geheimnisse gelöst und beispielsweise das UFO-Ende entdeckt wurden. Doch bis heute wurden gar nicht alle schaurigen Details gesichtet. Ein kleines, fieses Detail konnte sich bis heute wacker im Verborgenem versteckt halten.

Der Redditor u/ZombiePizzas1999 hat mit dem nachfolgenden, bekannten Bild herumexperimentiert, das wir aus dem Trailer oder dem Intro kennen. In diesem Screenshot betrachtet James sich selbst. Aber das gruselige an der Sache ist. James sieht sich gar nicht selbst im Spiegel an. Er schaut viel mehr direkt in die Augen der Spieler!

Das originale Bild lässt vermuten, dass sich sich James lediglich selbst im Spiegel ansieht. Wie es jeder Mensch eben so macht, wenn er vor einem Spiegel im Badezimmer steht.

Doch das ist hier nicht der Fall. Er durchbricht stattdessen die vierte Wand und liebäugelt direkt mit dem Spieler. Mit dem erhöhten Kontrast sehen wir, wie er uns buchstäblich mit seinem Blick durchbohrt.

Es handelt sich hierbei um ein Psycho-Horror-Spiel, da passen solche schaurigen Gegebenheiten gut ins Bild.

Doch tatsächlich ist der Gedanke, dass uns James jedes Mal in die Augen gestarrt hat, recht schaurig. Zumal wir nicht einmal bemerkt haben, dass wir beobachtet wurden.

Das nennen wir mal unterschwelligen Psycho-Horror. Wenn ihr das nächste Mal „Silent Hill 2“ spielt, solltet ihr an dieses Detail denken, bevor ihr euch ins Abenteuer stürzt. Auch wenn ihr es nicht direkt seht, wisst ihr es nun.

Und wer weiß, was uns noch so alles beobachtet hat?

Silent Hill 2 VR: Konzept-Trailer lässt das Blut in den Adern gefrieren

Ein neues Silent Hill wurde bislang noch nicht angekündigt. Doch es machen Gerüchte die Runde, dass Konami an mehreren Projekten zur Marke arbeitet. Laut Insider-Bericht soll sich neben einem Reboot sogar ein Episoden-Titel in Entwicklung befinden. Wir sind gespannt.