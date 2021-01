The Medium jetzt im Microsoft-Store vorbestellen

Horrorfans bekommen mit dem baldigen Release von The Medium den neusten Horrorkracher von Bloober Team (Layers of Fear, Blair Witch) aufs Gaming-Tablett serviert.

Ihr könnt das Spiel schon jetzt vorbestellen, allerdings mit Einschränkungen. Das Spiel, das für die Xbox Series X/S optimiert veröffentlicht wird, erscheint nicht physisch im Laden oder in Onlineshops.

Deshalb könnt ihr das Spiel, das exklusiv für die Next-Gen-Konsolen von Microsoft und den PC erscheint, jetzt im Xbox-Store vorbestellen:

Alternativ könnt ihr es via Steam oder im Epic Games Store erwerben, wo es ebenfalls digital angeboten wird.

Worum geht es in The Medium?

In der Haut von Marianne werden wir im Spiel in mehreren Welten gleichzeitig agieren können und die geheimnisvollsten Stunden eines Mediums durchleben, das übersinnliche Fähigkeiten besitzt.

Die duale Weltenmechanik erinnert nicht nur an ein Silent Hill mit der Parallelwelt. Die Entwickler haben diesen Gedanken weiterentwickelt und präsentieren Teile des Spiels in einem besonderen Splitscreen-Modus, in dem wir Marianne gleich durch zwei Welten gleichzeitig steuern müssen!

Die duale Weltenmechanik in The Medium © Bloober Team

Das Spiel wird zu weiten Teilen in einem verlassenen Hotel-Resort stattfinden, wo wir einem Geheimnis auf den Grund gehen müssen.

Aus spielerischer Sicht springt Bloober Team hier aus der First-Person-Ansicht zur Third-Person-Perspektive, wenn wir das Game mit vorangegangenen Titeln wie „Blair Witch“ vergleichen. Das unterstreicht einmal mehr den klassischen Survival-Horror-Flare á la Resident Evil.

Die „Silent Hill“-Legende Akira Yamaoka ist zudem mit an Bord, der für die musikalische Untermalung im SH-Franchise verantwortlich ist. Man könnte also sagen, dass es sich im Herzen und vom Genre her also um einen geistigen Nachfolger zu Silent Hill handelt.

Ersteindruck im Gameplay-Video und Raytracing

Kürzlich wurde ein 14-minütiger Gameplay-Trailer zum Spiel veröffentlicht, der einen soliden Einblick ins Spiel verschafft. Schaut euch jetzt einen Ausschnitt aus den anfänglichen Minuten des Games an:

Obendrein gibt es noch ein Video, das die Raytracing-Effekte und DLSS auf der Xbox Series X und Xbox Series S aufzeigt. So schön wird „The Medium“ auf eurer Next-Gen-Konsole aussehen:

Wann erscheint The Medium? Das Spiel wurde vor einiger Zeit verschoben und so erscheint es jetzt am 28. Januar 2021 für den PC und die Xbox Series X/S. Es wird dann umgehend in den Xbox Game Pass geworfen.