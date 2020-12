Die Horror-Survival-Reihe Resident Evil gehört mit über 100 Millionen verkauften Exemplaren zu den erfolgreichsten Videospielreihen von Capcom. Neben einer sechsteiligen Filmreihe, die jedoch bei vielen Fans des Franchise auf wenig Gegenliebe stieß und derzeit ein Film-Reboot erhält, gibt es bereits dazugehörige CGI-Filme wie Degeneration, Damnation und Vendetta.

Der Streaminganbieter Netflix kündigte inzwischen eine erste Anime-Serie mit dem Titel „Resident Evil: Infinite Darkness“ an, die im Laufe des Jahres 2021 an den Start gehen soll. Wir fassen in dieser Übersicht einmal zusammen, was wir zur kommenden Serie bereits alles zu wissen glauben.

Wann erscheint die Anime-Serie auf Netflix?

Die neue und erste Anime-Serie Resident Evil: Infinite Darkness soll im Laufe des Jahres 2021 auf Netflix erscheinen. Ein konkreter Release-Termin steht bislang nicht fest. Dafür wurde bereits ein erster Teaser-Trailer veröffentlicht.

Es geht nach Resident Evil 2 weiter in der Netflix-Serie © Capcom

Worum geht es in Resident Evil: Infinite Darkness?

„Resident Evil: Infinite Darkness“ stellt eine direkte Verbindung zur Spielreihe dar und handelt von den beiden bekannten und beliebten Charakteren, Claire Redfield und Leon S. Kennedy.

Über die Handlung selbst wird noch nicht viel verraten. Lediglich ein erster Teaser-Trailer wirft einen Blick auf das Geschehen, dass – angelehnt an die Spiele – ziemlich düster daher kommt.

Demnach sind Leon S. Kennedy und Claire Redfield wiedervereint, um einmal mehr gegen Zombies und andere Biowaffen zu kämpfen. Ersten Informationen nach spielt die Serie wohl nach den Ereignissen aus dem Spiel Resident Evil 2 aus dem Jahr 1998.

Gibt es eine direkte Verbindung zu den Videospielen?

Die Anime-Serie stellt wohl ein Sequel zum Spiel Resident Evil 2 aus dem Jahr 1998 dar, das im Jahr 2019 ein Remake erhielt. Die beiden bekannten und beliebten Charaktere Leon S. Kennedy und Claire Redfield hatten darin ihren ersten Auftritt.

Der junger Polizist und spätere Agent Leon S. Kennedy schließt sich mit der jungen Claire Redfield zusammen, die sich auf der Suche nach ihrem verschwundenen Bruder befindet. Gemeinsam kämpfen sie in der fiktiven Stadt Raccoon City ums Überleben, in der sich die Menschen plötzlich in Zombies und Monster verwandeln. Die beiden finden schon bald heraus, dass das korrupte Pharmaunternehmen Umbrella Coorporation hinter dem neu entwickelten T-Virus steckt, das zum Bau von Biowaffen erschaffen wurde und die Welt in ein Chaos stürzt.

Resident Evil 3 Remake: Frohe Weihnachten in Raccoon City, Nemesis wird zum Weihnachtsmann

Die Serie dürfte ein neues Kapitel mit den beiden Charakteren Leon S. Kennedy und Claire Redfield im Kampf gegen Umbrella Coorporation erzählen.

Produziert wird sie von Hiroyuki Kobayashi von Capcom gemeinsam mit dem Studios TMS Entertainment und dem 3D-Animationsstudio Quebico, die bereits den letzten CGI-Film „Resident Evil: Vendetta“ entwickelten.