Resident Evil: Film-Reboot bestätigt, Origin-Story wird Fans gefallen!

Via Deadline können wir nun bestätigen, dass Constantin Film einen neuen Kinofilm zum „Resident Evil“-Franchise produzieren wird. Doch dieses Mal handelt es sich um eine sehr spezielle Idee, die den Fans in jedem Fall zusagen dürfte!

Constantin und der Regisseur (sowie Drehbuchautor) Johannes Roberts haben am gestrigen Dienstag, den 6. Oktober 2020 bestätigt, dass sie an einer offiziellen Origin-Story zu Resident Evil arbeiten werden, die sich streng an Capcoms Survival-Horror-Vorlage anlehnt.

Ihr habt richtig gehört, die Anfänge von Resident Evil sollen es in neuartiger Form auf die große Leinwand schaffen.

Die Story spielt in 1998, und zwar in „einer schicksalhaften Nacht in Raccoon City“. Es ist ein Reboot der Filmreihe.

Ursprünge von Resident Evil im Fokus

Der Regisseur Johannes Roberts erklärt, welche Idee sie mit dem neuen „Resident Evil“-Film verfolgen möchten. Er meint:

„Mit diesem Film möchten wir wirklich zurück zum Original gehen, zu den ersten zwei Spielen, um den Horror neuartig nachzustellen, den ich empfand, als ich sie [die ersten beiden Games, Anm. d. Redaktion] das erste Mal spielte. Es wird eine bodenständige, menschliche Geschichte über eine kleine, aussterbende Stadt in Amerika. Sie soll sich gleichermaßen relevant und nachvollziehbar bei der heutigen Audienz anfühlen.“

Als Franchise-Produzent dient Robert Kulzer, der mit James Harris von Tea Shop Productions und Hartley Gorenstein auf der Seite von Constantin arbeitet. Kulzer hat sich diesbezüglich ebenfalls zu Wort gemeldet:

„Nach dutzenden Spielen, sechs Live-Action-Filmen und hunderte Seiten Fan-Fiction fühlten wir uns verpflichtet, zum Jahr 1998 zurückzukehren, um die Geheimnisse zu enthüllen, die hinter den Mauern des Spencer Anwesen und in Raccoon City verborgen liegen.“

Wer spielt im neuen Resident Evil-Film mit?

Nachfolgend haben wir euch eine kleine Liste erstellt, die die Schauspielerinnen und Schauspieler übersichtlich aufzeigt:

Claire Redfield, gespielt von Kaya Scodelario („Maze Runner“)

Leon S. Kennedy, gespielt von Avan Jogia („Zombieland: Double Tap“)

Jill Valentine, gespielt von Hannah John-Kamen („Ant-Man and the Wasp“)

Chris Redfield, gespielt von Robbie Amell („Upload“)

Albert Wesker, gespielt von Tom Hopper („The Umbrella Academy“)

William Birkin, gespielt von Neal McDonough („Yellowstone“)

Was wissen wir bis jetzt über den Origin-Film?

Aus den Aussagen der Produzenten und dem Cast gehen einige spannende Details hervor. Allem voran wurde bestätigt, dass es sich um eine vollwertige Origin-Story handelt. Heißt, die ersten beiden Games Resident Evil und Resident Evil 2 werden innerhalb eines neuen Films abgehandelt. Wenn es bei einem Film bleibt, wie es nun den Anschein macht, verschmelzen die Spiele zu einem Film.

Da für diesen Film sowohl die Protagonisten aus dem ersten Spiel als auch die aus dem zweiten Spiel vorgesehen sind, werden die Ereignisse im Spencer Mansion mit Chris Redfield, Jill Valentine und Albert Wesker abgedeckt. Doch zeitgleich könnten parallel die Vorkommnisse aus „Resident Evil 2“ mit Claire Redfield und Leon S. Kennedy gezeigt werden, die sich durch den Zombieausbruch in Raccoon City kämpfen.

Zwar ist „Resident Evil 2“ chronologisch nach „Resident Evil“ angelehnt (2 Monate später), doch schließen der Cast und die Aussagen der Produzenten eindeutig auf ein Verschmelzen der Story-Elemente aus den ersten beiden Titeln. Vielleicht sehen wir zeitversetzte, parallele Handlungsstränge, die beide Spiele vereinen? Oder der Zombieausbruch in Raccoon City selbst wird vorverlegt, sodass es zeitlich passt. Wir werden sehen.