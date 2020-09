Resident Evil: Infinite Darkness, Netflix Portugal leakt wohl neuen RE-Film

Der portugiesische Netflix-Account hat ein neues Projekt zum „Resident Evil“-Franchise enthüllt. „Resident Evil: Infinite Darkness“ ist ein neuer CG-Film, der die Helden aus Resident Evil 2 in den Mittelpunkt der Erzählung steckt, Claire Redfield und Leon S. Kennedy. Es handelt sich wohl um ein Sequel zum 2. Teil.

Große Hoffnung auf eine rege Infoflut dürfen wir uns allerdings nicht machen. Der Mini-Trailer ist nicht sonderlich aussagekräftig.

Er zeigt lediglich ein paar Charaktere, die in dem CG-Film mitspielen werden und das war es dann auch schon. Claire durchforscht eine abgeschiedene Hütte und trifft auf Zombies, Leon trifft im schnieken Anzug auf einen anderen Charakter. Alles ist recht düster gehalten und wurde mit standesgemäßer Horrorstimmung versehen.

Einen weit umfassenden Zeitraum für den Start gibt es mit auf den Weg. „Resident Evil: Infinite Darkness“ soll irgendwann in 2021 auf Netflix durchstarten.

Der Trailer, den wir hier vorfinden konnten, wurde wieder offline genommen. Die Kollegen von Gematsu haben den Trailer jedoch rechtzeitig herunterladen können. Hier könnt ihr euch den Mini-Trailer also aktuell noch ansehen.

Resident Evil: Infinite Darkness – Trailer wohl ein Leak

Bemerkenswert ist nämlich, dass lediglich der portugiesische Netflix-Account diese Ankündigung getätigt hat. Auf anderen Accounts der Streamingplattform fehlt der Trailer gänzlich. Womöglich handelt es sich um einen Fehler, den Netflix Portugal hier begannen hat und die Info sollte eigentlich noch gar nicht geteilt werden.

So oder so befindet sich die Ankündigung nun in den Weiten des Internets.

Auf der anderen Seite produzieren Netflix und Constantine aktuell eine Live-Aciton-Serie zu „Resident Evil“. Hier sind sogar schon etwas mehr Details bekannt, die ihr hier nachlesen könnt:

