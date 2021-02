The Medium schon jetzt auf Erfolgskurs: Entwicklungskosten eingespielt

The Medium beweist: wir brauchen keine teuren Marken wie Silent Hill, aber Psycho-Horror! – TEST

Wir haben das Spiel getestet und es als den Psycho-Horror empfunden, den wir lange Zeit in der Gaming-Landschaft vermisst haben. Unsere vollständige Review zu „The Medium“ lest ihr hier:

Insbesondere der Splitscreen-Modus , der zwei Welten gleichzeitig rendert und aufzeigt, in der sich die Protagonistin Marianne simultan bewegt, zeugt von Innovation . Sie haben das ambitionierteste und damit auch das teuerste Spiel veröffentlicht, das sich bei Bloober Team je in Produktion befand.

Das erste Mal hat das Studio ein Spiel in der Third-Person-Ansicht mit statisch klassischer Kameraperspektive produziert, das zudem auf den allseits bekannten Psycho-Horror à la Silent Hill setzt.

The Medium-Systemanforderungen sind schon Psycho-Horror

Bloober Team, die zuvor für Spiele wie Layers of Fear , Blair Witch oder gar Oberserver verantwortlich waren, gehen mit „The Medium“ neue Wege.

Ab sofort können sämtliche Einnahmen aus dem Spiel also als Profit verbucht werden. Es gilt zu erwähnen, dass das Spiel lediglich für die Xbox Series X/S und den PC erschien. Zudem ist es innerhalb des Xbox Game Pass erhältlich. Wie das Zusammenspiel aus Verkäufen und Xbox Game Pass-Download aussieht, ist nicht bekannt.

The Medium von Bloober Team wurde am 28. Januar 2021 veröffentlicht. Schon jetzt, wenige Tage nach dem Release, konnte das Team sämtliche Kosten für die Entwicklung und das Marketing wieder einspielen. Das können wir der polnischen Webseite money.pl entnehmen.

