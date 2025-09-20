SHiFT-Codes für Borderlands 4 – Hol dir goldene Schlüssel bis September 2025

Borderlands 4 hat zwei neue SHiFT-Codes veröffentlicht, die du bis zum 21. September 2025 einlösen kannst. Diese Codes bieten dir die Möglichkeit, goldene Schlüssel zu erhalten, die wiederum für legendäre Beute in den goldenen Truhen des Spiels eingelöst werden können.

Wo findest du die neuen SHiFT-Codes?

Welche neuen SHiFT-Codes gibt es? Die neuen SHiFT-Codes wurden direkt von Randy Pitchford, dem CEO von Gearbox, auf der Plattform X veröffentlicht. Sie lauten: 3ZXJB-53STT-56T3W-B3TT3-HTS95 und BSRT3-FTZBJ-K6BTW-JB3T3-WXT99. Jeder Code gewährt dir einen goldenen Schlüssel.

Wie löst du die Codes ein? Um die Codes einzulösen, musst du dich auf der offiziellen SHiFT-Website anmelden und die Codes dort eingeben. Danach kannst du die Schlüssel im Spiel an den goldenen Truhen verwenden.

Wo kannst du die goldenen Schlüssel einsetzen?

Welche Orte haben goldene Truhen? In Borderlands 4 gibt es vier verschiedene Orte, an denen du die goldenen Schlüssel einsetzen kannst. Diese befinden sich an folgenden Stellen:

Das Launchpad in den Fadefields

Belton’s Bore im Terminus Range

Carcadia im Carcadia Burn

Das Lockaway in Dominion

Jeder Schlüssel ist nur einmalig verwendbar, also überlege dir gut, wann und wo du ihn einsetzen möchtest.

Was solltest du über die Verfügbarkeit der SHiFT-Codes wissen?

Wie lange sind die Codes gültig? Diese speziellen SHiFT-Codes sind nur bis zum 21. September 2025 gültig. Es ist wichtig, sie so schnell wie möglich zu nutzen, da sie danach nicht mehr einlösbar sind.

Werden weitere Codes erwartet? Auch wenn diese Codes bald ablaufen, gibt es keinen Grund zur Sorge. Gearbox hat in der Vergangenheit regelmäßig neue Codes bereitgestellt, und es ist wahrscheinlich, dass in naher Zukunft weitere folgen werden.

Wann ist Borderlands 4 erschienen?

Wann wurde das Spiel veröffentlicht? Borderlands 4 wurde am 12. September 2025 veröffentlicht. Das Spiel bietet eine Vielzahl neuer Features und Orte, die es zu erkunden gilt.

Mit den neuen SHiFT-Codes möchte Gearbox die Spieler dazu ermutigen, die goldenen Truhen an den verschiedenen Orten im Spiel zu entdecken und sich mit mächtigen Waffen und Ausrüstungsgegenständen auszurüsten.

