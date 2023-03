Sechseckiges Wappen finden – Mit diesem Item öffnet ihr das große Tor

In Resident Evil 4 Remake erwarten euch immer wieder Passagen, die durch ein Tor versperrt werden. Recht früh im Spiel wird euch zum Beispiel ein Kasten auffallen, der eine Vertiefung besitzt, in die etwas eingelegt werden kann. Erst dann lässt sich das Tor daneben öffnen. Wir verraten euch, an welcher Stelle ihr das benötigte Sechseckige Wappen findet und wie ihr es richtig einsetzt.

Fundort Sechseckiges Wappen

Das Sechseckige Wappen erhaltet ihr in dem Gebiet Tal, in dem es nur so von Gegnern wimmelt. Ihr solltet euch vor allem vor den Gesellen mit den Dynamitstangen in Acht nehmen, das sie euch damit schneller ins virtuelle Jenseits schicken könnt, als dass ihr nach Ashleys rufen könnt.

Um das Wappen an euch nehmen zu können, müsst ihr das Tal durchschreiten und auf das Dach des hinteren Gebäudes klettern. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten.

Option 1: Nähert euch über die Linke Seite und ihr gelangt direkt auf das Dach.

Option 2: Ihr lauft rechts um das Gebäude herum und betretet das Innere. Hier befindet sich eine Leiter, die euch ebenfalls auf das Dach führt.

Das Wappen befindet sich an Holzbalken mit einer auffälligen gelben Markierung versehen. Ihr könnt es im Grunde kaum verpassen. Nehmt das Wappen an euch und untersucht es:

„Ein sechseckiger Gegenstand mit dem Bild eines fliegenden Vogels auf der Vorderseite. An den Seiten sowie auf der Rückseite befinden sich Teile eines Mechanismus.“

Lauft jetzt zu dem Tor zurück und legt das Waffen mit der Rückseite zu euch gewandt in die Steuerungskonsole. Der Hebel muss dabei nach unten recht zeigen. Nun sollte sich das Tor endlich öffnen und ihr könnt weiterziehen.

