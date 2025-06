Sci-Fi-Hit The Alters jetzt Tag-eins-Titel im Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass hat einen neuen Tag-eins-Titel veröffentlicht, der bereits positive Bewertungen von Abonnenten erhält. In den letzten Monaten hat der Dienst mit einer beeindruckenden Serie von Tag-eins-Veröffentlichungen wie Clair Obscur: Expedition 33, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered und DOOM: The Dark Ages geglänzt. Zwar hat sich die Flut neuer Spiele aufgrund der Sommermonate etwas verlangsamt, doch gibt es weiterhin bemerkenswerte Neuzugänge.

Die Neuerscheinung The Alters

Warum ist The Alters ein Highlight für Xbox Game Pass-Nutzer? Heute wurde The Alters veröffentlicht und ist sofort mit einem Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement verfügbar. Das Spiel hat eine beeindruckende Bewertung von 84 auf Metacritic erreicht und belegt damit den 28. Platz der bestbewerteten Spiele des Jahres. Auf Steam hat es eine 90%ige Zustimmungsrate und im Microsoft Store 4 von 5 Sternen. Besonders Sci-Fi-Fans auf der Xbox Game Pass Reddit-Seite bezeichnen es als „Must-Play“.

Der Entwickler von The Alters ist das polnische Studio 11 Bit Studios, bekannt für Titel wie This War of Mine und Frostpunk. The Alters ist ein ambitioniertes Sci-Fi-Überlebensspiel mit einem einzigartigen Twist. Du spielst als Jan Dolski, der einzige Überlebende einer Bruchlandung auf einem feindlichen Planeten. Um zu überleben, musst du alternative Versionen von Jan erschaffen, die alle auf unterschiedlichen entscheidenden Entscheidungen in Jans Vergangenheit basieren.

Verfügbarkeit und Preisvorteile

Wie lange wird The Alters im Xbox Game Pass verfügbar sein? Die genaue Dauer der Verfügbarkeit von The Alters im Xbox Game Pass ist derzeit unbekannt. Abonnenten sparen jedoch die 35 Euro, die das Spiel regulär kostet. Während es im Xbox Game Pass verfügbar ist, können Abonnenten es mit einem 20-prozentigen Rabatt für 28 Euro kaufen.

Es ist wichtig zu beachten, dass dieser Tag-eins-Titel exklusiv für Xbox Game Pass Ultimate verfügbar ist und nicht für andere Abonnementstufen. Dies bedeutet, dass nur Ultimate-Abonnenten in den Genuss dieses vielversprechenden Spiels kommen können.

Die Zukunft des Xbox Game Pass

Welche weiteren Überraschungen hält der Xbox Game Pass bereit? Obwohl derzeit die Veröffentlichungen etwas langsamer erfolgen, gibt es Berichte, dass der Xbox Game Pass bald eines der größten Spiele des Jahres 2025 aufnehmen könnte. Dies zeigt, dass der Dienst weiterhin bestrebt ist, seinen Abonnenten erstklassige Inhalte zu bieten.

Mit der kontinuierlichen Erweiterung der Bibliothek setzt Xbox Game Pass ein starkes Zeichen in der Gaming-Welt. Es bleibt spannend zu sehen, welche Titel in den kommenden Monaten hinzukommen werden.

Was hältst du von den aktuellen Neuzugängen im Xbox Game Pass? Teile deine Meinung in den Kommentaren!