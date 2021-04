Der exklusive PS5-Titel Returnal von Sony Interactive Entertainment erscheint am 30. April 2021 und kann von euch ab sofort gekauft werden. Zur Auswahl stehen verschiedene Onlineshops wie zum Beispiel MediaMarkt und Saturn, die den Roguelike-Shooter für 79,99 Euro anbieten.

Was ist Returnal für die PS5?

Das ist die Handlung: „Returnal“ ist ein Roguelike-Shooter aus der Third-Person-Ansicht, der euch in der Haut von Astra-Scout-Astronautin Selene zu einem außerirdischen Planeten entführt. In der fremdartigen Welt angekommen, müssen wir mit der ständig veränderten Struktur des Planeten und ominösen Wesen vorliebnehmen, die wenig überraschend unser Ableben im Sinn haben. Der Twist beläuft sich darauf, dass sich der Planet stets verändert, wenn wir sterben. So soll ein einzigartiger Wiederspielwert entstehen.

Unseren umfangreichen Testartikel zu „Returnal“ haben wir euch im Folgenden eingebunden:

Returnal jetzt für die PS5 bei MediaMarkt und Saturn kaufen

Mehr zu Returnal erfahrt ihr auf unserer Themenseite zum Spiel.

Weitere Preorder Guides von PlayCentral