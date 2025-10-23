Retro-Sci-Fi-Game Distant Space bis Okt. 2025 gratis auf Steam sichern

Wenn du auf der Suche nach einem neuen Spiel bist, das du deiner Spielebibliothek hinzufügen kannst, gibt es gute Nachrichten für dich: Bis zum 31. Oktober 2025 kannst du das Arcade-Style Sci-Fi-Spiel Distant Space kostenlos auf Steam herunterladen. Einmal beansprucht, gehört es dir für immer. Dieses Angebot ist perfekt für alle, die nostalgische Arcade-Spiele lieben.

Was macht Distant Space besonders?

Warum solltest du Distant Space ausprobieren? Distant Space ist ein Retro-Sci-Fi-Spiel mit einem klassischen Arcade-Feeling. Es bietet 26 einzigartige Level, mehrere Bosskämpfe und einen 80er-Jahre-inspirierten Soundtrack. Das Spiel hat auf Steam eine sehr positive Durchschnittsbewertung, basierend auf rund 500 Rezensionen. Die minimalen, linien- und pixelbasierten Grafiken sorgen dafür, dass das Spiel auf nahezu jedem modernen Gaming-PC läuft.

Wie lange dauert es, Distant Space zu spielen? Spieler berichten, dass es etwa 20 bis 30 Minuten dauert, um alle Missionen in Distant Space abzuschließen. Dies ist nicht ungewöhnlich für ein Retro-Arcade-Spiel und bei dem aktuellen Angebot ist die kurze Spieldauer sicherlich kein Nachteil.

Weitere Spiele von PixelMouse

Was bietet PixelMouse noch? Wenn dir Distant Space gefällt, könnte auch die Fortsetzung auf Steam interessant für dich sein. Die Fortsetzung hat ebenfalls vielversprechende Bewertungen und präsentiert sich mit verbesserten Grafiken und Leveldesigns. PixelMouse ist auch bekannt für das Retro-2D-Plattformspiel Minimalism, das mit überwiegend positiven Bewertungen von über 2.000 Spielern glänzt. Minimalism bietet zahlreiche Level und ein Komplexitätssystem, das die Herausforderung im Spielverlauf steigert.

Gibt es Angebote für PixelMouse-Spiele? PixelMouse bietet ein Bundle an, das alle drei pixel-art Spiele zu einem erschwinglichen Preis umfasst. Dies ist eine großartige Möglichkeit, den Entwickler zu unterstützen und gleichzeitig eine Sammlung von Retrospielen zu erweitern.

Wie du Distant Space kostenlos beanspruchen kannst

Was musst du tun, um Distant Space zu bekommen? Um Distant Space kostenlos zu beanspruchen, musst du lediglich die Steam-Seite des Spiels vor dem 31. Oktober 2025 besuchen und es zu deiner Bibliothek hinzufügen. Danach gehört es dir für immer, ohne dass du irgendwelche Bedingungen erfüllen musst.

Hast du Distant Space schon ausprobiert oder planst du, es zu spielen? Teile deine Meinung und Erfahrungen gerne in den Kommentaren!