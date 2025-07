Retro-Klassiker Legend of Mana jetzt im Xbox Game Pass spielbar

Die Xbox Game Pass-Bibliothek hat ein neues Highlight für alle Retro-Fans zu bieten. Ein Spiel, das ursprünglich 2000 auf der PS1 erschienen ist, ist jetzt Teil des Angebots: Legend of Mana. Diese Nachricht dürfte besonders diejenigen ansprechen, die nostalgische Erinnerungen an die frühen Jahre der PlayStation haben.

Legend of Mana ist ein Aktions-RPG, das ursprünglich von Square entwickelt und veröffentlicht wurde, bevor das Unternehmen mit Enix fusionierte und als Square Enix bekannt wurde. Das Spiel ist ein Ableger der Mana-Serie und hat seinerzeit eine Bewertung von 73 auf GameRankings erhalten. Trotz der soliden Wertung blieb der große Erfolg aus, und das Spiel entwickelte sich eher zu einem Nischenprodukt mit einer kleinen, aber treuen Fangemeinde. Diese Fangemeinde war auch der Grund, warum das Spiel zwei Jahrzehnte später remastert wurde.

Was macht Legend of Mana besonders?

Warum ist Legend of Mana ein besonderes Erlebnis? In Legend of Mana begibst du dich auf eine Reise, um den mystischen Mana-Baum zu finden, der in einem Traum erscheint. Eine der einzigartigen Mechaniken des Spiels ist die leere Weltkarte, die du während deiner Reise mit Artefakten füllst. Diese Artefakte kannst du nach Belieben platzieren, um Städte und Dungeons zu erschaffen und die Geschichte voranzutreiben.

Die Version, die dem Xbox Game Pass hinzugefügt wurde, ist nicht das Originalspiel von der PS1, sondern eine remasterte Version, die vor einigen Jahren veröffentlicht wurde. Ursprünglich erschien das Spiel 1999 in Japan und ein Jahr später im Westen, damals exklusiv für die PS1. Für 21 Jahre blieb es ein PS1-Titel, bis 2021 eine Remaster-Version für PC, PS4 und Nintendo Switch veröffentlicht wurde. Noch im selben Jahr kam diese Version auch für mobile Geräte und 2024 schließlich für die Xbox Series X und Xbox Series S. Jetzt kannst du es über den Xbox Game Pass erleben.

Verfügbarkeit und Details des Xbox Game Pass Angebots

Wie lange wird Legend of Mana im Xbox Game Pass verfügbar sein? Leider ist momentan unklar, wie lange Legend of Mana im Xbox Game Pass bleiben wird. Weder Microsoft noch Square Enix haben dazu Informationen veröffentlicht. Solange es jedoch verfügbar ist, können Abonnenten es mit einem exklusiven 20% Rabatt erwerben.

Die neue Game Pass-Option ist sowohl für Xbox Game Pass Standard-Abonnenten als auch für die Xbox Game Pass Ultimate-Nutzer zugänglich. Lediglich die neu gebrandete Xbox Live Gold-Stufe, die jetzt unter dem Namen Xbox Game Pass läuft, erhält selten neue Spiele. PC Game Pass-Abonnenten müssen leider darauf verzichten, da das Spiel nur für Konsolen verfügbar ist.

Spieldauer und weitere Informationen

Wie lange dauert das Abenteuer in Legend of Mana? Die Spieler können sich auf ein RPG-Abenteuer von etwa 17 bis 25 Stunden einstellen. Diese Zeitspanne bietet ausreichend Gelegenheit, die Welt von Legend of Mana in vollen Zügen zu genießen und die einzigartigen Mechaniken zu erforschen.

Wenn du ein Fan von RPGs und nostalgischen PS1-Titeln bist, bietet Legend of Mana eine perfekte Gelegenheit, in die Vergangenheit einzutauchen und gleichzeitig die Vorteile des modernen Remasters zu genießen. Es bleibt spannend zu beobachten, welche weiteren Klassiker möglicherweise den Weg in den Xbox Game Pass finden.

Was hältst du von der Aufnahme von Legend of Mana in den Xbox Game Pass? Teile deine Gedanken und Erfahrungen gerne in den Kommentaren!