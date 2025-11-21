Resident Evil Requiem – Neue Perspektiven und bekannte Gesichter im Klassiker

Resident Evil Requiem, das kommende Survival-Horror-Spiel von Capcom, verspricht ein spannendes Erlebnis mit einem neuen Protagonisten und einer Rückkehr zu klassischen Elementen der Serie. Die Veröffentlichung des Spiels ist für den 27. Februar 2026 geplant, und es wird für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S verfügbar sein. In der Rolle der FBI-Analystin Grace Ashcroft wirst du in Raccoon City mysteriöse Todesfälle untersuchen müssen. Dabei bietet das Spiel die Möglichkeit zwischen der ersten und dritten Person zu wechseln, was ein Novum in der Serie darstellt.

Bekannte Gesichter kehren zurück

Welche Charaktere aus früheren Spielen werden in Resident Evil Requiem auftauchen? Der Produzent Masato Kumazawa hat bestätigt, dass einige Charaktere aus früheren Teilen der Serie im neuen Spiel auftauchen werden. Trotzdem warnt er die Fans davor, zu viel zu erwarten. Diese Ankündigung hat die Spekulationen weiter angeheizt, insbesondere da das Spiel in Raccoon City spielt, einem zentralen Ort der Resident-Evil-Saga.

Besonders spannend für langjährige Fans ist die Verbindung zu Resident Evil Outbreak, bei dem Grace Ashcroft die Tochter von Alyssa Ashcroft ist, einer der Charaktere aus diesem Spiel. Obwohl Capcom keine spezifischen Namen genannt hat, hoffen viele auf ein Wiedersehen mit Charakteren, die in der Serie eine wichtige Rolle gespielt haben.

Ein neuer Ansatz

Warum wurde Resident Evil Requiem von einem Multiplayer-Spiel zu einem Singleplayer-Erlebnis umgestaltet? Ursprünglich als Multiplayer-Spiel konzipiert, entschied sich das Entwicklerteam, das Konzept zu ändern und ein traditionelles Singleplayer-Erlebnis zu schaffen. Dies geschah, weil die Entwickler das Gefühl hatten, dass die Fans eher ein klassisches Resident-Evil-Erlebnis bevorzugen würden.

Dennoch haben einige Elemente des ursprünglichen Multiplayer-Konzepts ihren Weg in die endgültige Version des Spiels gefunden. Dazu gehört die Möglichkeit, im Spiel verschiedene Perspektiven einzunehmen, was es den Spielern erlaubt, zwischen einer intensiven, realistischen und einer actiongeladenen Spielweise zu wählen.

Was erwartet dich in Raccoon City?

Wie ist die Verbindung zwischen Resident Evil Requiem und den Ereignissen in Raccoon City? Die Handlung von Resident Evil Requiem spielt etwa 30 Jahre nach der Zerstörung von Raccoon City, einem ikonischen Schauplatz der Serie. Grace Ashcroft wird beauftragt, Todesfälle im Wrenwood Hotel zu untersuchen, an dem Ort, an dem ihre Mutter unter mysteriösen Umständen gestorben ist.

Die düstere Atmosphäre des Spiels wird durch die ständige Bedrohung durch ein Monster verstärkt, das den Spieler durch die Umgebung jagt. Um diesem zu entkommen, müssen Spieler sich leise bewegen und die Umgebung zu ihrem Vorteil nutzen. Die Möglichkeit, Objekte wie Glasflaschen zu sammeln und zu werfen, bietet eine weitere taktische Ebene im Spiel.

Technische Neuerungen

Welche technischen Verbesserungen bietet Resident Evil Requiem? Resident Evil Requiem nutzt die RE Engine von Capcom, die seit Resident Evil 7: Biohazard eingesetzt wird. Das Spiel wird fortschrittliche Lichttechniken wie Pfadverfolgung und Strahlenverfolgung für globale Beleuchtung, Schatten und Umgebungsverdeckung bieten.

Die Entscheidung, das Spiel auch für die Nintendo Switch 2 zu veröffentlichen, wurde nach erfolgreichen Tests mit der Hardware getroffen. Das Team war von den Ergebnissen so überzeugt, dass die Entwicklung für diese Plattform unmittelbar in die bestehenden Release-Pläne aufgenommen wurde.

Was denkst du über die Rückkehr von Resident Evil zu seinen Wurzeln und die Integration von Charakteren aus der Vergangenheit?