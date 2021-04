Am 7. Mai 2021 wird die Geschichte von Protagonist Ethan Winters aus Resident Evil 7 in Resident Evil 8 Village weitergeführt. Wer sich so lange nicht gedulden kann und bereits ein wenig Village-Luft schnuppern möchte, der kann aktuell anhand verschiedener, zeitbegrenzter Demos erste Eindrücke sammeln. Möchtet ihr bis zum offiziellen Release in der kommenden Woche aber nichts zur Handlung von „Resident Evil 8 “ mitbekommen, solltet ihr euch in den nächsten Tagen vor potentiellen Spoilern in Acht nehmen.

Resident Evil 8 Village: Vorsicht vor Spoilern!

Vor kurzem veröffentlichte ein Spieler auf Twitter ein Bild, auf dem dieser die PS5-Version von „Resident Evil 8 Village“ in der Hand hält. Wie der Twitter-Nutzer fast zwei Wochen vor der Veröffentlichung an die physische Kopie des Horrortitels von Capcom gelangen konnte, ist bislang ungewiss. Dennoch ist es nicht sonderlich ungewöhnlich, dass Spiele vor großen Veröffentlichungen in die Hände von Spieler*innen gelangen.

Da der Twitter-Nutzer bereits eine Version in Händen hält, scheint es mehr als wahrscheinlich, dass noch weitere physische Kopien im Umlauf sind. Deshalb solltet ihr euch unbedingt vor Spoilern schützen, die euch wichtige Teile der Geschichte oder des Gameplays vorwegnehmen könnten.

Beware of Resident Evil: Village spoilers, the game has now leaked. pic.twitter.com/b7jLZnTDYh — ₭₳ł₴ɆⱤ499 (@Kaiser499) April 22, 2021

Wie groß ist Resident Evil 8 Village?

Eine technische Information, die der Besitzer der PS5-Version von „Resident Evil 8 Village“ vorab verraten hat, betrifft die Größe des Titels auf eurer Konsole. Demnach sei die PS5-Fassung ungefähr 27 Gigabyte groß. Weiterhin heißt es, dass der Day-One-Patch bisher noch nicht verfügbar sei. Wahrscheinlich können wir aber mit einer Speichergröße von rund 30 GB rechnen, wodurch „Resident Evil 8 Village“ alles andere als groß ausfällt.

„Resident Evil 8 Village“ erscheint am 7. Mai 2021 für PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.