Resident Evil 3: Raytracing-Mod raubt euch den Atem

Am vergangenen Freitag ist der neueste Gruselspaß von Capcom erschienen. Resident Evil 3 rückt in einem vollwertigen Remake von „Resident Evil 3: Nemesis“ die S.T.A.R.S.-Powerfrau Jill Valentine in den Vordergrund der Erzählung, die sich stets mit dem gnadenlosen Verfolger Nemesis konfrontiert sieht. Womöglich ist euch die Flucht mit ihr aus Raccoon City bereits gelungen? Denn die Spielzeit beträgt im Schnitt gerade einmal fünf bis sechs Stunden.

Resident Evil 3 mit anderen Augen dank Raytracing

Das ist aber kein Grund, den Titel gleich in die hinterletzte Ecke zu legen. Denn die Modding-Community zeigt einmal mehr, was sie aus solch einer Software alles herausholen kann.

Jüngst haben einige Fans die ohnehin schon prachtvolle Grafik um einen Raytracing-Modus erweitert. So werden die fotorealistischen Texturen noch realistischer dargestellt, indem diese Technologie eine unvergleichbare Licht- und Schattenumgebung erzeugt. Beispielsweise werden die Neonlampen der Läden in Raccoon City nun ganz anders von der Straße reflektiert. Das Gesamtbild weicht deutlich von den regulären Einstellungen ab.

Ihr könnt euch die Mod auf dem YouTube-Kanal des Modders AD Massicuro ansehen. Hier zeigt er das visuelle Upgrade, das wirklich beträchtlich und andersartig daherkommt. Die neuen Lichteffekte und Farben geben eine kleine Vorstellung davon, was uns alles auf den Next-Gen-Konsolen erwartet. Auf dem PC ist dies natürlich auch schon jetzt möglich, mit den entsprechenden Hilfsmitteln.

Auf der anderen Seite gibt es einige Stimmen, die meinen, dass dieser Look nicht zu „Resident Evil 3“ passe, da es nicht „real und übersättigt von den Farben und Lichtern her aussieht“. Wohingegen Fans der Mod von den natürlichen Reflektionen der Mod fasziniert sind, die beispielsweise Jill in der U-Bahn-Station treffen, oder die „Schärfe und den Realismus“ mögen. Die Meinungen gehen also weit auseinander.

Am Ende muss jeder für sich entscheiden, ob man dieser Mod etwas abgewinnen kann oder nicht. Aber dass es die Möglichkeit gibt, Resident Evil 3 mit Raytracing zu versehen, ist in jedem Fall einen Blick wert. Mehr zum Spiel erfahrt ihr auf unserer Themenseite.