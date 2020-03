Am vergangenen Wochenende gab es rege Verwirrung rund um den Nemesis im Resident Evil 3-Remake. Die Rede war davon, dass der Nemesis sämtliche Türen eintreten kann und den Spielern sogar bis in jeden Saferoom folgt. Doch an dieser Stelle können wir direkt Entwarnung aussprechen. Nemesis wird euch nicht bis in die besagten Räume folgen!

Hier müssen wir jedoch allem voran unterscheiden. Denn ein Saferoom ist nicht automatisch jeder Saveroom. Das bedeutet also, dass nicht zwangsweise jeder Speicherraum mit einer Schreibmaschine automatisch einen sicheren Raum, also einen Saferoom im klassischen Sinne darstellt.

Resident Evil: Unterschied Saferoom und Saveroom

Aufgrund eines Berichts im Official Xbox Magazine, kam es seitens eines Testers wohl zur Verwirrung, der die Vollversion für die Preview angespielt hatte. Nun machte am vergangenen Wochenende die Meldung die Runde, dass der Nemesis nicht vor den Saferooms halt macht. Der Tester habe es so erfahren. Doch hierbei handelt es sich lediglich um einen Irrtum. Der Tester hat die Saferooms mit Saverooms verwechselt und so kam es zum Durcheinander.

Wenn wir uns Resident Evil 2 ansehen, können wir das an einem einfachen Beispiel erklären. Die große Halle im Polizeipräsidium von Raccoon City ist ein Speicherraum, da hier ziemlich mittig eine Schreibmaschine platziert wurde. Doch diese ganze Halle ist zu keiner Zeit ein sicherer Raum im klassischen Sinne, was wir heute als Saferoom betiteln. Denn es fehlt eine wichtige Komponente und das ist die Musik. Capcom hat das musikalische Saferoom-Thema im Grunde schon von der ersten Stunde an in Resident Evil für die PS1 verbaut. Wenn ihr die notorische Entspannungsmusik in einem Saferoom hört, wisst ihr, dass ihr wirklich durchatmen könnt. Hier wird euch zu keiner Zeit etwas passieren.

Nun hat der Spieletester dies jedoch scheinbar nicht gewusst oder die musikalische Untermalung ganz einfach überhört. So kam es zu dieser falschen Meldung. Capcom bestätigt nun gegenüber GamesRadar, dass es diese sicheren Räume in „Resident Evil 3“ geben wird, in denen euch Nemesis nicht hinterherjagt. Also keine Sorge! Führt euch jedoch diesen kleinen, aber wichtigen Unterschied vor Augen, bevor ihr euch in falscher Sicherheit vor dem Nemesis wiegt.