Dead by Daylight lockt neue Spieler mit Resident Evil, gratis Blutpunkten und Rabatten

Dead by Daylight ist momentan so attraktiv wie schon lange nicht mehr, vor allem für diejenigen, die gänzlich neu ins Spiel einsteigen oder das Horrorspiel nach längerer Zeit mal wieder anschmeißen wollen. Derzeit locken nämlich gleich mehrere Schmankerl zu einer Runde „Dead by Daylight“.

Dead by Daylight: Resident Evil-Chapter mit Nemesis

Seit dem 15. Juni ist das Resident Evil-Chapter für „Dead by Daylight“ endlich verfügbar, das Nemesis als Killer sowie Jill Valentine und Leon S. Kennedy als neue Überlebende ins Spiel bringt. Nach langer Zeit wurde damit auch wieder eine neue Map hinzugefügt: Das Racoon City Police Department. Alle Infos zu den Perks und Fähigkeiten der Neuankömmlinge findet ihr hier:

Dead by Daylight: Perks, Fähigkeiten und Mori von Nemesis, Jill und Leon im Resident Evil-Chapter

Die Vorteil: Gerade Nemesis empfiehlt sich übrigens als guter Einsteigerkiller. Auch wenn er ein wenig an Übung bedarf, um wirklich seine volle Effizienz entfalten zu können, macht er es Neulingen zu Beginn nicht so schwer wie manch andere Killer. Um gegen Nemesis zu spielen oder gemeinsam mit Jill, Leon, Chris oder Claire in einer Runde zu landen, müsst ihr die Erweiterung allerdings nicht zwingend kaufen. Ebenso wenig verpasst ihr die neue Karte.

Die Neuerungen: Hinzu kommt, dass DbD mit dem inzwischen 20. Kapitel einige kleine Revolutionen hinzufügt. Darunter sind zum einen die neuen, untoten NPCs, die gemeinsam mit Nemesis auf der Map spawnen sowie eine Form des Craftings, da Leon mit einem seinem Perk Blendgranate eine Granate im Spiel herstellen kann.

Dead by Daylight verschenkt Blutpunkte und Anhänger

Solltet ihr neu mit DbD anfangen, ist der aktuelle Zeitpunkt auch deshalb sinnvoll, weil Entwickler Behaviour Interactive derzeit 300.000 Blutpunkte verschenkt, mit denen ihr bereits einige Level mit eurem Wunschkiller oder Wunschsurvivor gut machen und zahlreiche Vorteile freischalten könnt.

Wie bekomme ich die kostenlosen Blutpunkte? Startet einfach bis zum 22. Juni 2021 zu irgendeinem Zeitpunkt „Dead by Daylight“ und schon landen die 300.000 Blutpunkte auf eurem Konto.

Aktuell feiert „Dead by Daylight“ außerdem noch den Pride-Month, weshalb Spieler*innen im In-Game-Shop einfach den Code PRIDE eingeben und einen kostenlosen Anhänger in Form einer Regenbogenflagge für ihre Figuren freischalten können.

Rabatte auf DLCs und Gratis: Codes

Und als wäre das noch nicht Grund genug „Dead by Daylight“ (erneut) eine Chance zu geben, gibt es derzeit auch noch großzügige Rabatte auf das Basisspiel, aber auch auf zahlreiche DLCs und Bundles. PC-Spielende können sich beispielsweise über die reduzierte Ultimate Edition bei Steam freuen, in der eine gigantische Ladung an Inhalten steckt:

Hauptspiel

11 Killer

11 Überlebende

Doch auch für Google Stadia und Nintendo Switch ist das Game aktuell günstiger erhältlich. Wer also gleich noch ein Schnäppchen machen will, schlägt jetzt zu und macht sich mit der Vielzahl an DbD-Charakteren und den zahlreichen Kosmetika vertraut.

DbD-Event in Juli

Zu guter Letzt ist dann noch ein großes Event im Juli, das anlässlich des 5. Geburtstag von „Dead by Daylight“ stattfindet. Vom 1. bis 15. Juli gibt es dann nicht nur spezielle Event-Gegenstände, wie konfettiwerfende Werkzeugkästen, Medkits und Taschenlampen, sondern viele weitere Geschenke.

Darunter soll eine Ladung Schillernder Scherben sein, die in der ersten Eventwoche verschenkt werden sowie Rabatte auf Perks im Schrein der Geheimnisse. Außerdem sollen Outfits und Anhänger für Überlebende und Killer verschenkt werden, sobald die Community bestimmte Ziele während des Jubiläums-Events erreicht hat. Es lohnt sich also dran zu bleiben.

