Dead by Daylight: Resident Evil-DLC macht Nemesis zum neuen Killer, Releasetermin bekannt

Im heutigen Livestream zum fünfjährigen Jubiläum von Dead by Daylight haben die Entwickler bekannt gegeben, an welchem Tag das Crossover mit Resident Evil offiziell erscheinen wird. Und noch mehr: Wir wissen endlich, welcher neue Killer und welche Überlebenden (ja, Mehrzahl!) mit dem kommenden Chapter in das asymmetrische Horrorspiel finden werden – und Resident Evil-Fans kennen jede*n von ihnen nur zu gut!

Resident Evil trifft auf Dead by Daylight

Es ist soweit: Das „Resident Evil“-Crossover für „Dead by Daylight“ wurde endgültig enthüllt und sowohl der neue Killer als auch die neuen Überlebenden sind bekannt. Wahrhaftig bekannt, denn alle stammen aus den ikonischen Remakes des zweiten und dritten „Resident Evil“-Games. Neben den neuen Charakteren findet damit nach langer Zeit auch wieder eine neue Map ins Spiel: Das Racoon City Police Department.

Neuer Killer: Nemesis

Nemesis wird wahrhaftig als neuer Killer mit dem RE-Chapter eingeführt. Ähnlich wie die Seuche kann er Überlebende mit seiner Tentakel-Attacke infizieren, doch er kann noch mehr: Mit Nemesis werden erstmalig KI-Charaktere auf der Map erscheinen: Zombies. Sie sollen random zum Spielstart spawnen, sobald ihr gegen den Tyrant-Hünen spielt. Sie sollen die Survivor ebenso angreifen und infizieren können, als helfende untote Hände für Nemesis sozusagen.

Die beiden neuen Überlebenden: Jill und Leon

Jill Valentine : Ihre speziellen Perks sollen ihre Fähigkeiten als S.T.A.R.S.-Agentin ideal unterstreichen können. Welche das genau sein werden, können wir aktuell noch nicht näher erläutern.

: Ihre speziellen Perks sollen ihre Fähigkeiten als S.T.A.R.S.-Agentin ideal unterstreichen können. Welche das genau sein werden, können wir aktuell noch nicht näher erläutern. Leon S. Kennedy: Leon führt hierbei eine völlig neue Gameplay-Mechanik in „Dead by Daylight“ ein, denn mit einer seiner neuen Fähigkeiten namens Flashbang kann er Gegenstände herstellen, nämlich eine Blendgranate, mit der er den Killer kurzzeitig erblinden lassen kann, ähnlich wie bei einer Taschenlampe.

© Behaviour Interactive

Wann ist der Release des Resident Evil-DlCs? Das neue „Dead by Daylight“-Chapter wird am 15. Juni 2021 für PC und Konsolen erscheinen. Ab sofort läuft jedoch bereits die PTB-Phase (Public-Test-Build), mit der ihr das RE-Kapitel schon jetzt antesten könnt, noch bevor es offiziell erscheint.