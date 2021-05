Dead by Daylight: Perks, Fähigkeiten und Mori von Nemesis, Jill und Leon im Resident Evil-Chapter

Dead by Daylight wird mit dem kommenden Resident Evil-DLC neue spielbare Charaktere erhalten: Nemesis als neuer, 24. Killer sowie Jill Valentine und Leon S. Kennedy als neue Survivor. Außerdem finden mit ihnen die Zombies als erste KI und mit Leons Perk Blendgranate das Crafting als neues Gameplay-Element ins Spiel. Wir klären euch über die Fähigkeiten und speziellen Perks sämtlicher Neuankömmlinge auf, die mit dem 20. DbD-Kapitel in den Titel finden.

Dead by Daylight: Nemesis, Jill und Leon im Resident Evil-Chapter

Am 15. Juni wird „Dead by Daylight“ um das neueste Chapter bereichert, das dem asymmetrischen Horrorspiel nichts Geringes als Resident Evil und mit ihm eine neue Map, gleich zwei neue Überlebende und natürlich einen neuen Killer hinzufügt. Wir geben euch einen ersten Blick auf die Fähigkeiten, Stärken und Perks von Nemesis, Jill und Leon.

Hinweis: Die Infos zu den folgenden Talenten und Skills der einzelnen Charaktere stammen von den offiziellen PTB-Servern und damit aus der aktuell laufenden Testphase. Deshalb können sich bestimmte Feinheiten und Eigenschaften bis zum Release im Juni noch geringfügig ändern, sollten in ihrer Grundform jedoch so bestehen bleiben.

Fähigkeiten und Angriff von Nemesis

Nemesis Schwierigkeitsstufe wird als Mittel eingestuft. Er greift die Überblenden aus mittlerer Distanz mit seinen Tentakeln an und wird zusätzlich von Zombies unterstützt, die mit ihm auf der Map erscheinen.

Stärke : Seine besondere Fähigkeit ist (wenig überraschend) der T-Virus , der ihn verschiedene spezielle Attacken ausführen lässt: Tentakelschlag : Trifft Nemesis mit diesem Spezialangriff die Überlebenden, verpasst ihnen den Statuseffekt Kontaminiert und erhöht damit seine eigene Mutationsrate . Sollte der Überlebende bereits kontaminiert sein, verfällt der Survivor in den verletzten Zustand. Mutationsrate : Die Mutationsrate kann um drei Stufen gesteigert werden: Mutationsrate 1: Keine besondere Effekte. Mutationsrate 2: Erhöhung der Reichweite des Tentakelschlag . Mutationsrate 3: Möglichkeit mit Tentakelschlag Paletten und zerstörbare Mauern zu zerschlagen.

© Behaviour Interactive

Können sich Überblende von der Kontamination heilen? Ja, dafür müssen sie auf der Karte in Vorratskoffern einen der limitierten Impfstoffe finden, den sie dann entweder bei sich selbst oder einem anderen Überblenden anwenden. Nachdem der Impfstoff verwendet wurde, wird dem Killer kurzzeitig die Position des Survivors angezeigt.

Nemesis und die Zombies

Mit den „Resident Evil“-Zombies wird erstmalig eine KI in „Dead by Daylight“ eingeführt. Sie erscheinen zufällig auf der Map und kontaminieren die Überlebenden, indem sie sie angreifen. Wie bei Nemesis‘ Attacke werden die Survivor ebenso von den Zombies verwundet, insofern sie bereits kontaminiert sein.

Können die Zombies getötet werden? Im Gegensatz zu den DbD-Killern können die Zombies tatsächlich eliminiert werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:

Nemesis zerstört die Zombies mit seinen Tentakeln, um die Mutationsstufe zu erhöhen. Überlebende treffen die Zombies mit einer Palette.

© Behaviour Interactive

Perks von Nemesis

Tödlicher Verfolger : Zu Beginn einer Runde werden dem Killer die Auren sämtlicher Überlebender für mindestens 5 Sekunden anzeigt.

: Zu Beginn einer Runde werden dem Killer die Auren sämtlicher Überlebender für mindestens anzeigt. Hysterie : Sobald ein Überlebender mit dem Basisangriff verletzt wird, erleiden alle anderen Überlebenden den Statuseffekt Ahnungslos für mindestens 20 Sekunden , der die Survivor keinen Terrorradios mehr hören und keinerlei Talenteffekte nutzen lässt.

: Sobald ein Überlebender mit dem Basisangriff verletzt wird, erleiden alle anderen Überlebenden den Statuseffekt Ahnungslos für mindestens , der die Survivor keinen Terrorradios mehr hören und keinerlei Talenteffekte nutzen lässt. Ausbruch: Tritt der Killer einen Generator leuchtet seine Aura gelb auf. Verletzt er dann einen Überlebenden, explodiert jeder so markierte Generator einmalig und der Fortschritt setzt sich um 6 Prozent zurück.

Gleichzeitig schreit jeder Überlebende, der den Gen repariert hat und erhält den Statuseffekt Bewegungsunfähig für mindestens 10 Sekunden, mit dem die Survivor keine Schließschränke betreten, durch Ausgangstore entkommen, Generatoren reparieren, Haken sabotieren, Gegenstände nutzen, mit anderen interagieren oder Totems zerstören können.

Mori von Nemesis

Natürlich bringt Nemesis für „Dead by Daylight“ neben einer individuellen Jagdmusik auch ein eigenes Mori mit, das dem brutalen „Resident Evil“-Killer vollends gerecht wird:

Perks von Jill

Jill Valentine fällt in „Dead by Daylight“ ebenso unter die Spielbarkeit Mittel und bringt folgende einzigartige Talente mit sich:

Gegengewalt : Totems werden 20 Prozent schneller zerstört. Außerdem wird dem Überlebenden nach Zerstörung eines Totems 2 Sekunden lang die Aura des am weitesten entfernten Totem angezeigt sowie ein Geschwindigkeitsbonus von 20 Prozent auf das Zerstören eines Totems gewährt.

: Totems werden schneller zerstört. Außerdem wird dem Überlebenden nach Zerstörung eines Totems lang die Aura des am weitesten entfernten Totem angezeigt sowie ein Geschwindigkeitsbonus von auf das Zerstören eines Totems gewährt. Wiederaufleben : Der Überlebende erhält sofort 40 Prozent Heilfortschritt, sobald man vom Haken befreit wurde oder sich selbst befreit hat.

: Der Überlebende erhält sofort Heilfortschritt, sobald man vom Haken befreit wurde oder sich selbst befreit hat. Sprengfalle: Das Talent Sprengfalle wird aktiviert, sobald der Survivor insgesamt 66 Prozent Reparaturfortschritt an den Generatoren gesammelt hat. Wird dann ein Gen mindestens 3 Sekunden lang repariert, kann die Fähigkeit aktiviert werden, um pro Gen eine Falle anzubringen, die für mindestens 35 Sekunden aktiv bleibt. Zerstört ein Killer nun diesen Gen, explodiert die Fälle, betäubt den Killer und blendet alle in der nahen Umgebung.

Jill Valentine in „Dead by Daylight: Resident Evil“© Behaviour Interactive

Perks von Leon

Leon S. Kennedy kommt in „Dead by Daylight: Resident Evil“ ebenso mit Stufe Mittel und drei neuen Spezialperks daher. Einer davon, führt gewissermaßen das Crafting in DbD ein:

Blendgranate : Sobald der Survivor 70 Prozent Reparaturfortschritt an einem Generator erreicht hat, aktiviert sich der Perk Blendgranate. Betritt der Überlebende nun einen Schließschrank, kann eine Blendgranate mit einer einzigen Aufladung hergestellt werden. Mit ihr kann der Gegner geblendet oder eine Ablenkung geschaffen werden. Die Granate bleibt nach der Runde auf der Map zurück.

: Sobald der Survivor Reparaturfortschritt an einem Generator erreicht hat, aktiviert sich der Perk Blendgranate. Betritt der Überlebende nun einen Schließschrank, kann eine Blendgranate mit einer einzigen Aufladung hergestellt werden. Mit ihr kann der Gegner geblendet oder eine Ablenkung geschaffen werden. Die Granate bleibt nach der Runde auf der Map zurück. Zähne zusammenbeißen : Der Überlebende erzeugt beim Heilen keinerlei Geräusche, auch nicht, wenn ein Fähigkeitencheck fehlgeschlagen ist. Ein fehlgeschlagener Fähigkeitencheck setzt das Heilen zudem nur um 3 Prozent zurück.

: Der Überlebende erzeugt beim Heilen keinerlei Geräusche, auch nicht, wenn ein Fähigkeitencheck fehlgeschlagen ist. Ein fehlgeschlagener Fähigkeitencheck setzt das Heilen zudem nur um zurück. Entschlossener Anfänger: Hat der Überlebende 5 gute oder großartige Fähigkeitenchecks bei der Generatorreparatur abgeschlossen, wird der Perk aktiviert und zeigt die Aura der Gens an, die gerade Fortschritt verlieren.

Leon S. Kennedy in „Dead by Daylight: Resident Evil“ © Behaviour Interactive

Die neue DbD-Map: Racoon Police Department

Die Polizeistation von Raccoon City aus „Resident Evil “2 und RE3 wurde für das „Resident Evil“-Chapter von „Dead by Daylight“ liebevoll nachgebaut. Hierfür hat man nicht an Liebe zum Detail gespart und die DbD-spezifischen Eigenheit wie Paletten und Haken an das originale Setting angepasst. Einen Rundgang durch die Map könnt ihr hier nachvollziehen: