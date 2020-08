Im Grunde war es nur eine Frage der Zeit, bis die „Resident Evil“-Community auf den „Fall Guys“-Zug aufspringt und so kam es, wie es kommen musste. Fall Guys gibt es jetzt als Mod für Resident Evil 3. Im Detail trifft es die Hauptcharaktere und es ist verdammt witzig.

Fall Guys meets Resident Evil

Der bekannte Modder Crazy Potato hat sich an einen eigenen Versuch gewagt, die Böhnchen ins Spiel zu bringen, weshalb er allem voran Jill Valentine ein neues Outfit verpasst hat. Doch nicht nur das, sogar Carlos Oliveira und sogar der Nemesis laufen mit dieser Mod als Geleebohne durch die Gegend. Das ist der Nemesis mit seinem neuen Look:

© Capcom

Es nimmt dem Ganzen zwar den nötigen Ernst, doch wer die Handlung sowieso schon kennt und über einen Re-Run nachdenkt, könnte vielleicht ein wenig Abwechslung gebrauchen?

Hier geht es zur Mod auf Nexusmods.com

So oder so kommt die Community immer wieder auf unterhaltsame Ideen, die das Spiel nachhaltig am Leben erhalten.

Falls ihr mehr Mods zu „Resident Evil 3“ sucht, solltet ihr euch unter anderem nicht den Nemesis als Shrek entgehen lassen. Diese und weitere Mods schlagen in eine ähnliche Kerbe:

