Hogwarts Legacy Multiplayer – HogWarp-Mod macht es möglich!

Offiziell ist Hogwarts Legacy erst seit dem 10. Februar 2023 auf dem Markt, doch die Modding-Community ist schon mehr als fleißig dabei, das Harry-Potter-RPG für den PC zu erweitern.

Eine der herausstechenden Mods bisher ist die Multiplayer-Mod von Together Team, die auch schon für die beliebte Multiplayer-Mod für Bethesdas Elder Scrolls V: Skyrim verantwortlich waren. Solltet ihr euch also auf euren magischen Abenteuern in der Wizarding World einsam fühlen, könnt ihr euch so eure Freunde ins Spiel holen.

Erste Multiplayer-Mod für Hogwarts Legacy

Falls ihr Skyrim Together noch nicht kennt: Das ist eine der beliebtesten Skyrim-Mods, mit welcher ihr mit euren Freunden das Bethesda-Rollenspiel erkunden könnt. Dafür verantwortlich ist das Modding-Team Together Team, welche unter anderem auch die Mod Stalwart Skyrim herausgebracht haben.

Dank ihnen können nun auch Fans von „Hogwarts Legacy“ mit der kürzlich entstandenen Multiplayer-Mod zum Wizarding-World-RPG mit ihren Freunden magische Abenteuer erleben.

Das Team hat sogar schon erstes Videomaterial zur Mod geteilt, in welchem die Mod namens HogWarp zu sehen ist. Der Clip zeigt, wie Spieler*innen die Hallen von Hogwarts zusammen erkunden. Wir haben euch das Video dazu unten hier eingebunden.

Es ist noch nicht bekannt, wie viel vom Spiel ihr gemeinsam mit einem Freund oder Freundin abschließen könnt. Hoffentlich wird die Mod kooperative Quests zulassen, schließlich ist die gemeinsame Erkundung von Dungeons und Kämpfe im Team umso spannender.

Dank des ersten Test-Builds, welches auf der Patreon-Seite von Together Team zur Verfügung steht, könnt ihr selbst den Multiplayer-Modus von „Hogwarts Legacy“ am PC austesten. Momentan befindet sich die Mod noch im weiteren Entwicklungsprozess, dementsprechend können wir wohl in Zukunft noch so einiges von ihr erwarten.

