Razer gehört zu den führenden Herstellern von Computerzubehör speziell für Gamer*innen – von exklusiven PC und Laptops bis hin zu Mäusen, Tastaturen und weiteres Gaming-Zubehör wie den richtigen Gaming-Chair. Nun möchte das in Kalifornien ansässige High-Tech-Unternehmen mehr für die Umwelt tun. In Zusammenarbeit mit Conservation international stellt Razer sein 10 Jahres-Plan für die Zukunft vor, mit dem Ziel, eine sauberere und grünere Welt für die nächsten Generationen zu schaffen.

Unter dem Motto #GoGreenWithRazer mit ihrem neuen Maskottchen Razer Sneki Snek, plant das Unternehmen umweltbewusster zu arbeiten und ihre Produkte nachhaltig zu machen. Der Plan sieht vor, bis ins Jahr 2025 auf 100% erneuerbare Energie zu setzen. Darüber hinaus möchte man bis 2030 eine 100-prozentige CO2-Neutralität erreichen und in sämtlichen Produkten wiederverwertbare Materialien verwenden.

Im Zuge der grünen Kampagne #GoGreenWithRazer möchte Razer auch seine Gaming-Community in zahlreichen Initiativen mit einbeziehen: Sei es die Produkte zu Recycling oder ein Bewusstsein für den ökologischen Fußabdruck zu schaffen und mit Hilfe des neuen Maskottchen Sneki Snek eine Million Bäume zu retten.

„Durch unsere #GoGreenWithRazer-Kampagne mit dem Sneki Snek-Maskottchen hat die Razer-Community unglaubliche Unterstützung und Leidenschaft bewiesen. Es ist unglaublich wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, welchen Einfluss wir auf die Umwelt haben. Aus diesem Grund hat Razer eine Nachhaltigkeits-Kampagne ausgearbeitet, um Umwelt- und Klimaveränderungen entgegenzuwirken. Wir wollen die Welt zu einem besseren Ort für alle Menschen, die auf unserem Planeten leben oder ihrer Gaming-Leidenschaft nachgehen, machen”, so Razer-Geschäftsführer Min-Liang Tan.

Razer: Unternehmen und Produkte werden grüner

Schon jetzt ist Razer grüner geworden, bestätigte Min-Liang Tan. Weil das Unternehmen wächst und sich weiterentwickelt, wird im Rahmen der Nachhaltigkeitsinitiative die Unternehmenskultur sowie das Bewusstsein der Mitarbeiter geschult. So möchte man in sämtlichen Büros die Nutzung von Einweg-Kunststoffen reduzieren und vermeiden. Das Ziel ist es, Treibhausgasemission zu verringern, Lebensräume in der Natur zu erhalten und eine 100-prozentige CO2-Neutralität bis zum Jahr 2030 zu erreichen.

Einige der europäischen Niederlassungen von Razer werden schon jetzt von erneuerbarer Energie angetrieben. Das neue Razer SEA HQ in Singapur steht komplett im Zeichen Nachhaltigkeit und bis ins Jahr 2025 sollen alle weltweiten Standorte dem Beispiel folgen.

Alte Razer Gaming-Hardware kostenlos recyceln

Neben dem Unternehmen selbst stehen aber vor allem die Produkte von Razer im Vordergrund, die künftig nachhaltiger werden sollen. Gemeint ist der Bereich Gaming-Peripherie, deren Herstellung eine Menge Abfall und Umweltbelastung verursacht, was Razer in Zukunft massiv reduzieren möchte. Sämtliche Produkte, Verpackungen und Fertigungsabläufe werden einer eingehenden Prüfung unterzogen, um sämtliche Produkte recycelbar zu machen.

Die Entsorgung und das Recyceln von Razer-Produkten durch den Kunden selbst gehört zu einem wesentlichen Bestandteil dazu: Razer ruft schon jetzt seine Kunden dazu auf, alte Razer-Peripherie zu einem der weltweiten RazerStores zu bringen, um sie kostenlos zu recyceln. Neue Produkte werden künftig verstärkt aus recycelter oder wiederverwertbarer Materialien mit einem umweltfreundlichen Design nach dem höchsten Industriestandards hergestellt.

Mit Sneki Snek-Maskottchen eine Million Bäume retten

Auch die Gaming-Community wird im Rahmen der Kampange #GoGreenWithRazer dazu aufgefordert, ihren Teil zum grünen Projekt beizutragen. Gemeinsam mit der Organisation Conservation International hat sich Razer das ambitionierte Ziel gesetzt, eine Million geretteter Bäume durch den Verkauf von Sneki Snek-Plüschtieren und umweltfreundliches Merchandise zu finanzieren.

Die Unterstützung der Fans wird mit neuem Sneki Snek-Merchandise bei jeder erreichten Marke von weiteren 250.000 Bäumen gefeiert: Jedes verkaufte Sneki Snek Merchandise-Produkt rettet 10 Bäume und trägt zum Ziel von eine Million geretteter Bäume bei. Bis heute wurden laut Razer schon mehr als 170.000 Bäume gerettet, die in den weltweiten Wäldern etwa in Costa Rica, Ecuador, Brasilien, Madagaskar und Indonesien gepflanzt werden.

Das neue Maskottchen Sneki Snek von Razer und die Kampagne wird mit diesem bezauberten Video vorgestellt: