Razer Stream Controller für Streamer und Kreative vorgestellt

Der beliebte Gaming-Equipment-Hersteller Razer beschäftigt sich in letzter Zeit vermehrt mit dem Streaming-Bereich. So bietet die Marke neben Headsets, Mäusen und Tastaturen mittlerweile auch eigene Beleuchtung und speziell für Streamer*innen ausgelegte Mikrofone an.

Ab Herbst 2022 erweitert Razer sein Sortiment um ein für so ziemlich jeden Live-Stream wichtiges Produkt. Mit dem neuen Stream Controller können Creator ihre Streams simpel und individualisiert anpassen.

Das ist der Stream Controller

Der Stream Controller soll laut Razer das Multitasking während eines Streams erleichtern. Das Gerät bietet insgesamt zwölf haptische Switchblade Tasten, acht programmierbare Knöpfe, sechs drehbare Regler und zwei LCD-Anzeigen. Streamer*innen können ganz einfach verschiedene Aktionen auf die einzelnen Komponenten legen und dann während der Show an- oder abwählen.

© Razer

Das bietet sich beispielsweise an, um Kameras an- oder auszuschalten, die Lautstärke anzupassen oder das Mikrophon auf stumm zu stellen. Auch Bildschirmeinblendungen können so simpel und schnell abgespielt werden. Der Stream Controller soll im Herbst 2022 erscheinen und zur Markteinführung 269,99 Euro kosten.

Streifschuss – Razer-Headset rettet Reddit-Nutzer das Leben

Gut vernetzt

Razer weist außerdem darauf hin, dass der Stream Controller zu führender Streaming- und Content Creation-Software kompatibel sein soll. Einzelne Dienste werden dabei nicht genannt, es sollte bei den gängigen Plattformen aber keine Probleme geben.

Der Stream Controller könnte eine gute Lösung für alle Streamer*innen werden, der Einsatz ist aber nicht nur darauf begrenzt. Auch bei der Bild- oder Videobearbeitung lässt sich das Gerät demnach verwenden. Gerade dadurch, dass jede einzelne Taste angepasst und mit Makros belegt werden kann, scheinen die Einsatzmöglichkeiten weit gefächert.

Richard Hashim, Head of the Mobile & Console Division bei Razer sagt dazu:

„Durch unseren vollständig integrierten, hochmodernen Hardware- und Softwareansatz versetzt Razer Kreative in die Lage, nicht durch ihre Tools eingeschränkt zu werden, sondern nur durch die Grenzen ihrer Vorstellungskraft.“

Schöner aussehen und besser klingen im Stream durch neue Razer-Hardware

Hier die Daten des Stream Controllers im Überblick:

Interface: 12 haptische Switchblade-Tasten, 2 seitliche LCD-Anzeigen, 6 taktile analoge Regler, 8 programmierbare Tasten

Systemanforderungen: macOS X 10.14 (und höher), Windows 10, Loupedeck-Software

Maße: 151 x 101,5 x 30,2 mm

Gewicht: 210g (Stream Controller), 216 g (inklusive abnehmbarem Ständer)

Verbindung: 2 m USB-A- zu USB-C-Kabel

Im Lieferumfang enthalten: Razer Stream Controller, 2 m USB-A zu USB-C-Kabel, Abnehmbarer Ständer